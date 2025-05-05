Частка простоїв в ТЦ через повітряні тривоги за місяць скоротилася з 11% до 10,5%

Частка часу повітряних тривог під час роботи торгових центрів (ТЦ) в Україні у квітні знизилася до 10,5%, що є найнижчим показником за останні три місяці, порівняно з 11% у березні 2025 року та 10,8% у квітні 2024 року. Про це повідомила пресслужба Української ради торгових центрів (УРТЦ) 5 травня.