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Частка простоїв в ТЦ через повітряні тривоги за місяць скоротилася з 11% до 10,5%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Частка часу повітряних тривог під час роботи торгових центрів (ТЦ) в Україні у квітні знизилася до 10,5%, що є найнижчим показником за останні три місяці, порівняно з 11% у березні 2025 року та 10,8% у квітні 2024 року. Про це повідомила пресслужба Української ради торгових центрів (УРТЦ) 5 травня.

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Деталі 

  • Рейтинг регіонів, де ТЦ найчастіше зупиняють роботу через тривоги, залишився незмінним. Лідирують Донецька (59,9%), Сумська (53,3%), Дніпропетровська (24,3%), Харківська (23,2%) та Запорізька області (20,8%).
  • Від початку повномасштабного вторгнення середній час простою ТЦ через повітряні тривоги по Україні склав 108,9 робочих днів, а у квітні 2025 року цей показник становив 2,9 робочих дні.
Частка простоїв в ТЦ через повітряні тривоги за місяць скоротилася з 11% до 10,5% /Фото 1

Інфографіка: УРТЦ

Контекст 

УРТЦ з 24 лютого 2022 року щомісяця оновлює інтерактивну мапу, яка відображає тривалість повітряних тривог у регіонах України.

Заснований у 2020 році, УРТЦ є некомерційною організацією, що об’єднує ключових гравців ринку торговельної нерухомості – власників, девелоперів ТРЦ і компанії, що займаються їх будівництвом і обслуговуванням.

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