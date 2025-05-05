Частка простоїв в ТЦ через повітряні тривоги за місяць скоротилася з 11% до 10,5%

Частка часу повітряних тривог під час роботи торгових центрів (ТЦ) в Україні у квітні знизилася до 10,5%, що є найнижчим показником за останні три місяці, порівняно з 11% у березні 2025 року та 10,8% у квітні 2024 року. Про це повідомила пресслужба Української ради торгових центрів (УРТЦ) 5 травня.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- Рейтинг регіонів, де ТЦ найчастіше зупиняють роботу через тривоги, залишився незмінним. Лідирують Донецька (59,9%), Сумська (53,3%), Дніпропетровська (24,3%), Харківська (23,2%) та Запорізька області (20,8%).
- Від початку повномасштабного вторгнення середній час простою ТЦ через повітряні тривоги по Україні склав 108,9 робочих днів, а у квітні 2025 року цей показник становив 2,9 робочих дні.
Контекст
УРТЦ з 24 лютого 2022 року щомісяця оновлює інтерактивну мапу, яка відображає тривалість повітряних тривог у регіонах України.
Заснований у 2020 році, УРТЦ є некомерційною організацією, що об’єднує ключових гравців ринку торговельної нерухомості – власників, девелоперів ТРЦ і компанії, що займаються їх будівництвом і обслуговуванням.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.