Міжнародні орендарі та VR-парк. «Епіцентр» відкриває другу чергу ТРЦ в Чабанах

З 5 квітня у ТРЦ «Епіцентр» у Чабанах під Києвом запрацює друга черга комплексу, включно з торговими галереями, ресторанами та парком сімейного дозвілля Epiland. Парк буде оформлений у концепції «Чарівний ліс» і матиме найбільшу в країні зону віртуальної реальності, атракціони та дитячий майданчик, йдеться в пресрелізі компанії.

Ключові факти

Парк Epiland займатиме 5000 кв. м і стане другим обʼєктом у розважальній мережі компанії. У зоні віртуальної реальності представлять симулятори, зокрема болід Формули-1, авіасимулятор та VR-кінотеатр зі спецефектами.

Дитячий майданчик площею 1500 кв. м включатиме ніндзя-парк, батути, скеледром, автодром з led cars, лазертаг, пейнтбол та інші атракціони.

У парку працюватиме ресторан італійської кухні Pesto Family площею 600 кв. м та фуд-корт із закладами «Львівські круасани», Menya Musashi, Mr Grill, Merry Berry, Brewsel.

У межах ТРЦ відкриються магазини Sinsay площею 1130 кв. м, «Фокстрот» на 1022 кв. м, а також Victoria’s Store, Famo, Brabrabra, «Буква» та інші.

Епіцентр в Чабанах Парк розваг Epiland в Чабанах Парк розваг Epiland в Чабанах Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Перша черга ТРЦ «Епіцентр» у Чабанах відкрилася на Одеському шосе, 8 у вересні 2024 року. Комплекс загальною площею понад 96 000 кв. м включає продуктовий супермаркет Food Market (3000 кв. м), зоомагазин Lapki (400 кв. м), спортивний Intersport (1500 кв. м), дитячий E.Pic (1600 кв. м), магазин електроніки «Це Те» (1500 кв. м) та Галерею Деко (2600 кв. м).

Біля ТРЦ «Епіцентр» також реалізував літній майданчик з власним озером та штучним водоспадом, який в теплу пору року планують використовувати для проведення свят і фестивалів вина, сиру, морозива тощо.

Компанія веде роботу над запуском ще двох великих торгово-розважальних центрів. Зокрема, в 2025 році планує відкриття ТРЦ Gallery Bucha загальною площею 97 000 кв. м, а в 2027 році —ТРЦ Gallery Lviv з GBA близько 280 000 кв. м.

Мережа «Епіцентр» і «Нова Лінія» обʼєднує 71 торговий обʼєкт по Україні. Через повномасштабне вторгнення РФ компанія втратила 10 торгових центрів загальною площею понад 177 500 кв. м. Попри втрати, у першому півріччі 2024 року виторг ТОВ «Епіцентр К» зріс на 19,1% і сягнув 37,6 млрд грн, за даними YouControl. Водночас чистий прибуток компанії скоротився на 50,4%, до 480,4 млн грн.