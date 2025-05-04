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У Києві пошкоджено ТРЦ Dream внаслідок атаки Росії

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

ТРЦ Dream постраждав від російського обстрілу /Національна поліція України

ТРЦ Dream постраждав від російського обстрілу Фото Національна поліція України

ТРЦ Dream berry у Києві пошкоджено через російську дронову атаку, повідомляє голова Оболонської РДА Кирило Фесик 4 травня. Вночі ворочі БпЛА також пошкодили кілька житлових будинків.

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Ключові факти

  • У ТРЦ та будівлях навколо в Оболонському районі вибило шибки, зокрема постраждав магазин «Еко-маркет». «Dream berry не працюватиме, йдуть роботи», — написав у себе на сторінці в Facebook співвласник ТРЦ Dream Гарік Корогодський.
  • Внаслідок обстрілу зафіксовано пʼять пожеж за різними адресами у місті, йдеться в повідомленні ДСНС України. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок, зазначають у відомстві. внаслідок Рятувальники працювали в Оболонському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.
  • «Жовтий Дрім працює у штатному», — зазначив у Facebook Корогодський.
ТРЦ Dream berry у Києві пошкоджено через російську дронову атаку

ТРЦ Dream berry у Києві пошкоджено через російську дронову атаку

ТРЦ Dream /ДСНС України

ТРЦ Dream Фото ДСНС України

ТРЦ Dream berry у Києві пошкоджено

ТРЦ Dream berry у Києві пошкоджено

ТРЦ Dream berry у Києві пошкоджено

ТРЦ Dream berry у Києві пошкоджено

Еко-маркет у Києві пошкоджено

Еко-маркет у Києві пошкоджено

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Контекст

ТРЦ Dream у Києві належить бізнесмену Гаріку Корогодському, свідчать дані з YouControl та Державного реєстру речових прав. Він володіє близько 74% компанії «Віта Верітас», яка є формальним власником обʼєкта. У 2022 році зі складу бенефіціарів компанії офіційно вийшов його колишній партнер Олександр Меламуд, що також зафіксовано у даних YouControl.

Перша частина ТРЦ відкрилася у 2009 році, друга — у 2011-му. Його загальна площа — 160 000 кв. м.

Масштабне оновлення ТРЦ розпочалось ще у 2019-му. Комплекс змінив назву з Dream Town на Dream. Загальна сума інвестицій у трансформацію склала $12 млн. У межах проєкту частину торгових площ було збільшено на майже 20%, а розважальний сегмент – навпаки, скорочено на 22%. Тоді ж припинив роботу аквапарк. 

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