«Vodafone Україна» викупила євробонди на $5,2 млн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Другий за величиною мобільний оператор в Україні – «Vodafone Україна» – завершив третю пропозицію викупу єврооблігацій зі зниженою ціною 85% від номіналу. Компанія задовольнила заявки на $5,2 млн із загального обсягу $53,4 млн. Про це пише «Інтерфакс Україна» з посиланням на інформацію Ірландської фондової біржі.

  • «Vodafone Україна» оголосила третю пропозицію викупу своїх єврооблігацій 15 липня. Пропозиція передбачала викуп за 85% від номінальної вартості. Загалом надійшло заявок на $53,4 млн, але компанія задовольнила заявки лише на $5,2 млн.
  • Усі викуплені облігації були анульовані, в результаті чого залишок обігу знизився до $292,5 млн номіналом. Коєфіцієнт масштабування склав близько 0,1315, а розрахунки за тендером відбулися 6 серпня.
  • Два попередні рази компанія викупила облігації на €1 млн, а третього разу на суму, еквіваленту €1 млн + $3,5 млн.
  • Дебютний викуп був оголошений за ціною 99% від номіналу, другий – 90% від номіналу, а третій – 85% від номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.
  • Викуп пов’язаний із виплатою дивідендів у розмірі 660,2 млн грн ($15,9 млн) за 2024 рік, яку компанія оголосила у квітні 2025 року. 
  • Через обмеження НБУ дивіденди виплачуватимуть щомісячно у гривні з еквівалентом €1 млн. За умовами випуску облігацій, «Vodafone Україна» зобов’язана запропонувати власникам облігацій викупити їх на суму дивідендів, сплачених за межі України.

Контекст

«Vodafone Україна» має в обігу облігації на $300 млн із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних. Компанія утримує облігації на суму $0,5 млн.

За 2024 рік Vodafone Україна збільшила виторг на 13,1%, до 24,4 млрд грн, але чистий прибуток знизився на 30,1%, до 3,5 млрд грн. 

У першому кварталі 2025 року виторг зріс на 14% до 6,6 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 24%, до 697 млн грн.

