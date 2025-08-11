Другий за величиною мобільний оператор в Україні – «Vodafone Україна» – завершив третю пропозицію викупу єврооблігацій зі зниженою ціною 85% від номіналу. Компанія задовольнила заявки на $5,2 млн із загального обсягу $53,4 млн. Про це пише «Інтерфакс Україна» з посиланням на інформацію Ірландської фондової біржі.

Деталі

«Vodafone Україна» оголосила третю пропозицію викупу своїх єврооблігацій 15 липня. Пропозиція передбачала викуп за 85% від номінальної вартості. Загалом надійшло заявок на $53,4 млн, але компанія задовольнила заявки лише на $5,2 млн.

Усі викуплені облігації були анульовані, в результаті чого залишок обігу знизився до $292,5 млн номіналом. Коєфіцієнт масштабування склав близько 0,1315, а розрахунки за тендером відбулися 6 серпня.

Два попередні рази компанія викупила облігації на €1 млн, а третього разу на суму, еквіваленту €1 млн + $3,5 млн.

Дебютний викуп був оголошений за ціною 99% від номіналу, другий – 90% від номіналу, а третій – 85% від номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

Викуп пов’язаний із виплатою дивідендів у розмірі 660,2 млн грн ($15,9 млн) за 2024 рік, яку компанія оголосила у квітні 2025 року.

Через обмеження НБУ дивіденди виплачуватимуть щомісячно у гривні з еквівалентом €1 млн. За умовами випуску облігацій, «Vodafone Україна» зобов’язана запропонувати власникам облігацій викупити їх на суму дивідендів, сплачених за межі України.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 07 серпня 10 динамічних крафтових пивоварень

Контекст

«Vodafone Україна» має в обігу облігації на $300 млн із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних. Компанія утримує облігації на суму $0,5 млн.

За 2024 рік Vodafone Україна збільшила виторг на 13,1%, до 24,4 млрд грн, але чистий прибуток знизився на 30,1%, до 3,5 млрд грн.

У першому кварталі 2025 року виторг зріс на 14% до 6,6 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 24%, до 697 млн грн.