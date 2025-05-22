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«Vodafone Україна» працює над проєктом супутникового звʼязку з американською Lynk

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Другий за кількістю абонентів мобільний оператор «Vodafone Україна» співпрацює з американською супутниковою компанією Lynk над проєктом супутникового звʼязку. Про це Forbes повідомили у пресслужбі компанії. 

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Деталі 

  • Lynk надає можливість підключення до мобільної мережі через супутник за допомогою звичайного мобільного телефону. «Супутник виступає в ролі базової станції, що дозволяє у перспективі надавати покриття в локаціях, де її не можна розташувати на землі», – додають у компанії. 
  • Інженери компанії вже провели «польові тестування» послуги з використанням сім-карток наданих компанією Lynk, йдеться у відповіді пресслужби. «Вдалось підключитись до мережі і отримати «welcome sms», – додають у компанії. 

Контекст 

У квітні 2024 року «Vodafone Україна» вів перемовини зі Starlink щодо відкриття в Україні представництва. Станом на грудень того ж року перемовини буди на паузі, казала в інтерв’ю Forbes CEO оператора Ольга Устинова. «На кордоні маємо сплачувати мито, і продукт стає неконкурентним у порівнянні з тим, що завозиться в Україну зараз», – казала Forbes Устинова у грудні 2024-го. Нині Starlink завозяться в Україну з Європи через посередників.

Ще одна проблема, за її словами, була пов’язана з податковим збором під час оплати підписки. «Без зниженої ціни від Starlink цей проєкт для нас нереалістичний», – казала СЕО мобільного оператора. «Статус щодо взаємодії не змінився», – ідеться у відповіді пресслужби «Vodafone Україна» у травні 2025-го. 

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