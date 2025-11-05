Ресторанний бізнес в Україні занурюється в кризу і шукає способи оптимізувати витрати. Співвласниця Varfamily розповідає, як економити мільйони, але не втрачати якості.

Останній рік був надскладним для ресторанного бізнесу, каже співзасновниця Varfamily Анастасія Варава, яка розвиває зі своїм чоловіком Олександром пʼять ресторанів у Дніпрі. Зросли ціни на продукти, страви в меню подорожчали на 15–20%. Люди виваженіше обирають, на що витрачатися. Поїсти в закладі – не пріоритет. Ще частина аудиторії переїхала за кордон або в безпечніші українські міста, додає підприємиця.

Інфляція в Україні в 2024 році – близько 12%, а ціни на харчові продукти в липні 2025-го підвищилися на понад 20% порівняно з 2024-м, за даними Держстату. Проте темпи зростання сфери уповільнились. Якщо в 2024-му виторг збільшився всього на 10%, то за перше півріччя 2025-го – лише на 5%, за даними компанії з автоматизації закладів Poster.