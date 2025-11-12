В Украине с начала года открылось 13 373 новых ФЛП в сфере общественного питания, в то же время 10 645 прекратили деятельность. Чистый прирост составил +2728 заведений – это более чем в два раза меньше, чем в прошлом году (+6004). Об этом говорится в исследовании «Опендатабот» от 12 ноября.

Подробности

Открытие новых заведений сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым активным был сентябрь – 1699 новых ФЛП.

Больше новых учреждений появилось в Киеве (1693), Днепропетровской (1323), Львовской (1136), Одесской (1113) и Киевской (1054) областях.

Ресторанный бизнес остается преимущественно женским: 66% новых ФЛП зарегистрировали женщины. В Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской областях этот показатель превышает 70%. Мужчины нигде не превалируют.

Половина закрывшихся в этом году заведений проработала менее 1,5 года. Четверть – менее полугода. Медиана «жизнь» ФЛП в HoReCa – 17 месяцев. Старейшее закрытое заведение работало с 1992 года.

По данным сервиса Poster, выручка заведений выросла на 6%, но посещаемость упала на 9%. Средний чек увеличился на 11% из-за удорожания продуктов, аренды и зарплат.

«Рост выручки на 6% – это не реальный заработок, а догон инфляции. Проблемы усугубляет отток работников из-за изменений в законодательстве относительно возраста 18–22 лет и падения покупательной способности», – комментирует Родион Ерошек, CEO Poster.

Посещаемость просела по всей стране, больше всего в Киеве (-13%), Днепре (-11%), Львове (-8%), Харькове (-7%) и Одессе (-6%).

Несмотря на вызовы, массового закрытия не наблюдается – количество действующих и готовящихся к открытию учреждений остается на среднем уровне, говорят аналитики. Зимние месяцы традиционно станут стресс-тестом для отрасли.

Контекст

В Украине за январь–июнь 2025 года выручка заведений общепита выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Лучший результат показала Львовщина – здесь рост составил 7%, свидетельствуют данные сервиса автоматизации Poster.

Несмотря на увеличение выручки, посещаемость ресторанов и кафе упала на 9%. Единственным сегментом, сохранившим трафик на уровне прошлого года, стали суши-учреждения. В других категориях спад колеблется от 7% до 16%.

Средний чек за первое полугодие вырос на 17% и составил 171 грн. Больше цены поднялись в барах – на 19%, до 476 грн, и в кафе – на 18%, до 108 грн.

В кафе средний чек достиг 307 грн (+17%), в ресторанах – 675 грн (+17%), в пиццериях – 324 грн (+16%), в пекарнях – 82 грн (+14%). Наименьший рост цен зафиксирован в суши-учреждениях – на 12%, до 670 грн.