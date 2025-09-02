За півтора роки – з 2024-го – держава оновила 1200 шкільних харчоблоків. Потребують реконструкції ще 7000, розповів керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Ключові факти

З понад 8000 харчоблоків, які зараз працюють в Україні, в межах реформи шкільного харчування держава оновила 1200, розповідає Степаняк. Потребують модернізації ще близько 7000, говорить він. Загалом українська шкільна мережа налічує понад 12 000 харчоблоків, частина не працюють через безпекову ситуацію.

Реконструкцію харчоблоків у школах фінансують бюджет і гранти від міжнародних донорів та партнерів, як-от Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Місцевий бюджет дофінансовує реконструкцію, говорить Степаняк.

Вартість реновації одного харчоблоку – мінімум 10 млн грн. «Тобто 1200 харчоблоків коштували щонайменше 12 млрд грн», – розповідає керівник.

Крім оновлення харчоблоків, в Україні будують фабрики-кухні, що працюють як окреме підприємство і постачають їжу багатьом школам. Одна фабрика-кухня побудована, дві в процесі , вартість створення та запуску одного такого об’єкта стартує від $5 млн, говорить Степаняк.

«Бачимо потенціал для 17 фабрик. Рішення – будувати чи ні – за громадами», – говорить Степаняк.

Контекст

У 2020 році перша леді Олена Зеленська ініціювала реформу шкільного харчування. У 2023-му уряд затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023–2027 роки.

Реформа має чотири основні складові. Перша – виділення коштів для харчування школярів.

Друга – інфраструктурна – передбачає три моделі організації харчування: шкільний харчоблок повного циклу в межах школи, опорну кухню для кількох шкіл та фабрику-кухню.

Третій і четвертий напрями реформи – підвищення кваліфікації кухарів і промоція здорового харчування серед дітей.