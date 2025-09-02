Харчування в школах може стати безкоштовним для всіх учнів 1-11 класів з 2026 року. Поки це право мають діти 1-4 класів та пільгові категорії. З навчального року 2025-2026 також передбачене безкоштовне харчування для старших класів у прифронтових областях, розповів керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Ключові факти

З навчального року 2025-2026 учні 5-11 класів у прифронтових областях – Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській – зможуть отримувати безкоштовне харчування, розповідає Орест Степаняк. Це приблизно 450 000 дітей, додає він.

«Скільки реально харчуватимуться (на прифронтових територіях – Forbes) – залежить від громади. Якщо вона зможе організувати харчування – має право брати державні кошти », – уточнює Степаняк.

», – уточнює Степаняк. Минулого року близько 1,6 млн учнів 1-4 класів та пільгові категорії отримували безкоштовні сніданки чи обіди. При середній вартості 65 грн сніданку чи обіду це 17 млрд грн, або понад $400 млн на навчальний рік, говорить Степаняк.

З 1 січня 2026-го уряд хоче забезпечити харчуванням всіх школярів. В Україні 3,7 млн школярів, з них 700 000 навчаються онлайн, інші – очно та змішано, говорить Степаняк. Відповідно, 3 млн школярів до кінця 2026-го будуть забезпечені харчуванням – безкоштовним сніданком чи обідом. «Це щоденне одноразове безкоштовне харчування від держави», – говорить він.

Контекст

Безкоштовне харчування у школах – один з елементів реформи, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Зміни розпочались у 2020-му, у 2023-му уряд затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023–2027 роки.

Реформа має чотири основні складові. «Перша стосується спроможності громад організовувати якісне харчування – мати гроші на продукти та вміти ефективно проводити закупівлю», – говорить Степаняк.

Друга – інфраструктурна. Вона передбачає три моделі організації харчування: шкільний харчоблок повного циклу в межах школи, опорну кухню для кількох шкіл та фабрику-кухню, що працює як окреме підприємство і постачає їжу багатьом закладам. Кожна громада й школа може обирати одну з цих моделей.

Третій напрям реформи – підвищення кваліфікації кухарів. Четвертий напрям – промоція здорового харчування серед дітей.