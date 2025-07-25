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Компанія Green Leaf Томаша Фіали – виробник стевії та корисних солодощів – зростає на понад 50% щороку. Завдяки попиту на здорову їжу компанія розширює в Україні виробництво і виходить на експорт, стартує з Туреччини та США. Як інвестбанкір і один з найбільших рантьє України став виробником healthy food?
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Продукція українського виробника натуральних підсолоджувачів і солодощів без цукру Green Leaf у 2025-му вийшла на ринок США.
Green Leaf – один із бізнесів засновника інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали. Компанія випускає 40 товарів без цукру, зокрема стевію, топінги, суміші для випічки та напоїв.
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