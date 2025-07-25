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Без цукру та глютену. Бренд натуральних підсолоджувачів та солодощів Green Leaf вийшов на ринок США. Скільки Томаш Фіала заробляє на бажанні людей правильно харчуватися

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

виробник стевії та health food Green Leaf /надано пресслужбою

У 2024 році Green Leaf виготовив 300 т стевії та натуральних солодощів Фото надано пресслужбою

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Компанія Green Leaf Томаша Фіали – виробник стевії та корисних солодощів – зростає на понад 50% щороку. Завдяки попиту на здорову їжу компанія розширює в Україні виробництво і виходить на експорт, стартує з Туреччини та США. Як інвестбанкір і один з найбільших рантьє України став виробником healthy food?

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Продукція українського виробника натуральних підсолоджувачів і солодощів без цукру Green Leaf у 2025-му вийшла на ринок США. 

Green Leaf – один із бізнесів засновника інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали. Компанія випускає 40 товарів без цукру, зокрема стевію, топінги, суміші для випічки та напоїв. 

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