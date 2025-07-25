Компанія Green Leaf Томаша Фіали – виробник стевії та корисних солодощів – зростає на понад 50% щороку. Завдяки попиту на здорову їжу компанія розширює в Україні виробництво і виходить на експорт, стартує з Туреччини та США. Як інвестбанкір і один з найбільших рантьє України став виробником healthy food?