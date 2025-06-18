У середу, 18 червня, відбулися онлайн-торги з продажу «Будівельної компанії «Укрбуд» у межах великої приватизації. В аукціоні брали участь п’ять компаній. Переможна ціна – 805 млн грн, що втричі більше від стартової. Її запропонувало ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс», що належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі.

Ключові факти

Стартова вартість лота становила 262,6 млн грн (без ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни.

За даними «Прозорро.Продажі», на аукціоні змагалися п’ять учасників.

Перемогла компанія з найвищою заявкою у 805 млн грн. Це у три раза більше від стартової ціни.

Основна діяльність переможця – ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс» – виробництво продуктів нафтоперероблення, за даними YouControl. Виторг підприємства за 2024 рік – 1,4 млн грн, йдеться на аналітичному порталі. Бенефіціар компанії – Давід Бежуашвілі із Грузії.

Компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж «Техно-Онлайн» Марини Айаб. Інші учасники торгів – «Аларіт-Пром-» Сергія Сподіна, «Юніверсал Девелопмент» Вячеслава Супруненка, «Тамен» Володимира Лукʼянчикова.

Контекст

Кабмін включив «Укрбуд» до переліку обʼєктів великої приватизації у вересні 2024 року, у березні 2025-го – затвердив стартові ціну та умови продажу.

Основний вид діяльності «Укрбуду» за КВЕД – будівництво. За 21 рік компанія збудувала десяток заводів, чотири житлові будинки в Києві, брала участь у спорудженні саркофагу над четвертим блоком ЧАЕС, вказано в повідомленні Фонду держмайна.

Структура доходів групи – будівництво, здача в оренду нерухомості, проєктування та навчання.

У 2024 році виторг «Укрбуду» скоротився майже вдвічі – до 67 млн грн порівняно з минулим роком, збиток зріс вчетверо – до 13,5 млн грн, свідчить консолідований фінзвіт компанії, яка володіє 16 підприємствами.

У 2024 році компанія нічого не будувала, від ремонту приміщень отримала 5,3 млн грн виторгу, йдеться у відповіді компанії на запит Forbes Ukraine.

Торік «Укрбуд» найбільше заробив на оренді: 42 600 кв. м нерухомості принесли компанії майже 44 млн грн. Серед її активів – десятки адміністративних та виробничих будівель, різноманітні споруди, офіси, а також база відпочинку «Проектувальник» у Дніпропетровській області.

Загалом у власності держкомпанії – 114 000 кв. м нерухомості у різних регіонах. Частина знаходиться на тимчасово окупованих територіях – у Донецьку, Макіївці, Маріуполі. У користуванні «Укрбуду» – 15 земельних ділянок загальною площею 11,6 га у Києві, Дніпрі, Львові, Сумах, Житомирі та інших містах.

У державної корпорації «Укрбуд» немає активів приватної «Укрбуд Девелопмент», яка разом із пов’язаними компаніями залишила по собі 25 недобудов у Києві.