Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Укрбуд» купують за 805 млн грн. Під час аукціону стартова ціна зросла втричі

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

У середу, 18 червня, відбулися онлайн-торги з продажу «Будівельної компанії «Укрбуд» у межах великої приватизації. В аукціоні брали участь п’ять компаній. Переможна ціна – 805 млн грн, що втричі більше від стартової. Її запропонувало ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс», що належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі.

Купуйте передплату з економією 25% на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Ключові факти

  • Стартова вартість лота становила 262,6 млн грн (без ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни. 
  • За даними «Прозорро.Продажі», на аукціоні змагалися п’ять учасників. 
  • Перемогла компанія з найвищою заявкою у 805 млн грн. Це у три раза більше від стартової ціни. 
  • Основна діяльність переможця – ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс» – виробництво продуктів нафтоперероблення, за даними YouControl. Виторг підприємства за 2024 рік – 1,4 млн грн, йдеться на аналітичному порталі. Бенефіціар компанії – Давід Бежуашвілі із Грузії. 
  • Компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж «Техно-Онлайн» Марини Айаб. Інші учасники торгів – «Аларіт-Пром-» Сергія Сподіна, «Юніверсал Девелопмент» Вячеслава Супруненка, «Тамен» Володимира Лукʼянчикова.

Контекст

Кабмін включив «Укрбуд» до переліку обʼєктів великої приватизації у вересні 2024 року, у березні 2025-го – затвердив стартові ціну та умови продажу.

Основний вид діяльності «Укрбуду» за КВЕД – будівництво. За 21 рік компанія збудувала десяток заводів, чотири житлові будинки в Києві, брала участь у спорудженні саркофагу над четвертим блоком ЧАЕС, вказано в повідомленні Фонду держмайна. 

Структура доходів групи – будівництво, здача в оренду нерухомості, проєктування та навчання.

У 2024 році виторг «Укрбуду» скоротився майже вдвічі – до 67 млн грн порівняно з минулим роком, збиток зріс вчетверо – до 13,5 млн грн, свідчить консолідований фінзвіт компанії, яка володіє 16 підприємствами. 

У 2024 році компанія нічого не будувала, від ремонту приміщень отримала 5,3 млн грн виторгу, йдеться у відповіді компанії на запит Forbes Ukraine.

Торік «Укрбуд» найбільше заробив на оренді: 42 600 кв. м нерухомості принесли компанії майже 44 млн грн. Серед її активів – десятки адміністративних та виробничих будівель, різноманітні споруди, офіси, а також база відпочинку «Проектувальник» у Дніпропетровській області. 

Загалом у власності держкомпанії – 114 000 кв. м нерухомості у різних регіонах. Частина знаходиться на тимчасово окупованих територіях – у Донецьку, Макіївці, Маріуполі. У користуванні «Укрбуду» – 15 земельних ділянок загальною площею 11,6 га у Києві, Дніпрі, Львові, Сумах, Житомирі та інших містах.

У державної корпорації «Укрбуд» немає активів приватної «Укрбуд Девелопмент», яка разом із пов’язаними компаніями залишила по собі 25 недобудов у Києві. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні