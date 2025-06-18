У середу, 18 червня, відбулися онлайн-торги з продажу «Будівельної компанії «Укрбуд» у межах великої приватизації. В аукціоні брали участь п’ять компаній. Переможна ціна – 805 млн грн, що втричі більше від стартової. Її запропонувало ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс», що належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі.
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Ключові факти
- Стартова вартість лота становила 262,6 млн грн (без ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни.
- За даними «Прозорро.Продажі», на аукціоні змагалися п’ять учасників.
- Перемогла компанія з найвищою заявкою у 805 млн грн. Це у три раза більше від стартової ціни.
- Основна діяльність переможця – ТОВ «Петро Ойл енд Кемікалс» – виробництво продуктів нафтоперероблення, за даними YouControl. Виторг підприємства за 2024 рік – 1,4 млн грн, йдеться на аналітичному порталі. Бенефіціар компанії – Давід Бежуашвілі із Грузії.
- Компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж «Техно-Онлайн» Марини Айаб. Інші учасники торгів – «Аларіт-Пром-» Сергія Сподіна, «Юніверсал Девелопмент» Вячеслава Супруненка, «Тамен» Володимира Лукʼянчикова.
Контекст
Кабмін включив «Укрбуд» до переліку обʼєктів великої приватизації у вересні 2024 року, у березні 2025-го – затвердив стартові ціну та умови продажу.
Основний вид діяльності «Укрбуду» за КВЕД – будівництво. За 21 рік компанія збудувала десяток заводів, чотири житлові будинки в Києві, брала участь у спорудженні саркофагу над четвертим блоком ЧАЕС, вказано в повідомленні Фонду держмайна.
Структура доходів групи – будівництво, здача в оренду нерухомості, проєктування та навчання.
У 2024 році виторг «Укрбуду» скоротився майже вдвічі – до 67 млн грн порівняно з минулим роком, збиток зріс вчетверо – до 13,5 млн грн, свідчить консолідований фінзвіт компанії, яка володіє 16 підприємствами.
У 2024 році компанія нічого не будувала, від ремонту приміщень отримала 5,3 млн грн виторгу, йдеться у відповіді компанії на запит Forbes Ukraine.
Торік «Укрбуд» найбільше заробив на оренді: 42 600 кв. м нерухомості принесли компанії майже 44 млн грн. Серед її активів – десятки адміністративних та виробничих будівель, різноманітні споруди, офіси, а також база відпочинку «Проектувальник» у Дніпропетровській області.
Загалом у власності держкомпанії – 114 000 кв. м нерухомості у різних регіонах. Частина знаходиться на тимчасово окупованих територіях – у Донецьку, Макіївці, Маріуполі. У користуванні «Укрбуду» – 15 земельних ділянок загальною площею 11,6 га у Києві, Дніпрі, Львові, Сумах, Житомирі та інших містах.
У державної корпорації «Укрбуд» немає активів приватної «Укрбуд Девелопмент», яка разом із пов’язаними компаніями залишила по собі 25 недобудов у Києві.
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