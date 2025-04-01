Фонд держмайна оголосив дати аукціонів з приватизації «Сумихімпрому» та «Укрбуду»

Встановлено дати проведення двох аукціонів у рамках великої приватизації – продажу АТ «Сумихімпром» та АТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна України від 1 квітня.

Деталі

Стартова ціна АТ «Сумихімпром» становить близько 1,2 млрд грн. Підприємство, розташоване в Сумах, спеціалізується на виробництві добрив і азотних сполук. На кінець 2024 року його борги перевищують 3,4 млрд грн. Торги відбудуться 11 червня 2025 року.

АТ «Сумихімпром» Фото: ФДМУ Фото Фонд державного майна України АТ «Сумихімпром» Фото: ФДМУ АТ «Сумихімпром» Фото: ФДМУ АТ «Сумихімпром» Фото: ФДМУ Попередній слайд Наступний слайд

Початкова вартість АТ «Укрбуд», що базується в Києві та займається зведенням житлових і нежитлових будівель, визначена на рівні понад 262,6 млн грн. Станом на кінець 2024 року заборгованість компанії сягнула майже 8,5 млн грн. Аукціон заплановано на 18 червня 2025 року.

«Укрбуд» Фото: ФДМУ «Укрбуд» Фото: ФДМУ «Укрбуд» Фото: ФДМУ Попередній слайд Наступний слайд

Умови приватизації передбачають, що покупці обох підприємств повинні протягом шести місяців після придбання погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом, які існували на момент купівлі. Також необхідно буде розрахуватися з кредиторами, окрім тих, хто перебуває під санкціями, а також осіб із Росії та Білорусі.

Нові власники зобов’язані зберегти основний профіль діяльності компаній, утриматися від скорочення штату працівників протягом пів року та перерахувати до держбюджету дивіденди за результатами роботи підприємств із 2024 року до моменту їхнього продажу.

Додатково покупець Сумихімпрому має погасити заборгованість перед Пенсійним фондом і вкласти щонайменше 150 млн грн у модернізацію виробництва.

Обидва аукціони проводитимуться за принципом підвищення ціни.

Контекст

«Сумихімпром» – провідне підприємство хімічної галузі України, засноване у 1953 році. Основна продукція включає мінеральні добрива, діоксид титану та неорганічні хімічні сполуки, які підтримують аграрний сектор і промисловість.

Повномасштабна війна призвела до простою заводу майже на пів року через обстріли та пошкодження інфраструктури. Понад 10 років підприємство контролювалося компаніями, пов’язаними з GroupDF Дмитра Фірташа. Після їхнього виходу у 2023 році виробництво відновили лише у квітні 2024-го, коли закупили сировину й випустили першу партію сульфату амонію.

У планах – виробництво азотно-фосфорних і трикомпонентних добрив із потужністю до 35 000 т добрив, 1800 т діоксиду титану та 40 000 т сірчаної кислоти на місяць. У 2023 році дохід скоротився до 632,1 млн грн (з 1,5 млрд грн у 2022-му), а чистий збиток зріс до 478,2 млн грн проти 207,6 млн грн роком раніше.

«Укрбуд», створений урядом у 2004 році, спеціалізується на проєктуванні промислових і цивільних об’єктів, будівельно-монтажних роботах та підготовці кадрів для будівельної галузі.

Компанія включає 10 структурних підрозділів і 11 дочірніх підприємств вартістю понад 265 млн грн. На балансі – 25 об’єктів нерухомості загальною площею 112 800 кв. м у 15 містах, зокрема в Києві, Дніпрі та Черкасах, з яких 45 000 кв. м здано в оренду.

Майже чверть майна залишилася на окупованих територіях (Донецьк, Маріуполь). У 2023 році виторг зріс до 105,2 млн грн (у 2,5 раза більше, ніж у 2022-му), але збиток склав 3 млн грн. За перше півріччя 2024-го дохід збільшився на 18% (до 17,4 млн грн), а збиток досяг 5,7 млн грн.