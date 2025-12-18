Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) провела друге засідання ради директорів Інвестиційного фонду відбудови США–Україна. Під час зустрічі було оголошено про готовність Фонду розпочати повноцінну операційну діяльність і перейти до розгляду проєктів для перших інвестицій у 2026 році, йдеться у повідомленні DFC від 18 грудня.

Деталі

Рада директорів Фонду, до складу якої входять головний юрисконсульт DFC Боб Стеббінс і керівник інвестиційного напряму DFC Конор Коулман, ухвалила рішення про повний запуск Фонду. Рішення передбачає затвердження інвестиційних і фондових політик, а також оновлення інвестиційної стратегії після призначення у листопаді консалтингової компанії Alvarez & Marsal радником фонду.

У межах співпраці з Україною Фонд планує використовувати американські ресурси та стандарти корпоративного управління для залучення приватного капіталу зі США або пов’язаного з ними бізнесу. Очікується, що це створить додаткові інвестиційні можливості для США, їхніх союзників і приватних партнерів, зокрема банків розвитку та інших інвесторів.

Пріоритетними напрямами інвестування визначено критично важливі корисні копалини, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні та інші технології, які впливають на стабільність ланцюгів постачання, йдеться в заяві. Фонд також розглядає можливість інвестування у стратегічні проєкти в різних регіонах України, зокрема у сфері видобутку корисних копалин, енергетики та розвитку морської інфраструктури.

Контекст

30 квітня Україна та США уклали угоду про створення спільного фонду відбудови. Він інвестуватиме у видобуток корисних копалин, нафти й газу, а також у пов’язану інфраструктуру та переробку – виключно на території України.

8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Офіційний запуск фонду відбувся 23 травня.

13 травня Агенція державно-приватного партнерства та DFC підписали дві комерційні угоди, якими визначено структуру управління фондом і механізм його фінансування.

До керівної ради фонду з українського боку увійшли Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін і державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Управління та наповнення фонду здійснюватимуться Україною і США на паритетних засадах – 50/50.

Український внесок формуватиметься за рахунок 50% доходів держбюджету від продажу нових ліцензій і нової ренти на видобуток корисних копалин. США робитимуть внески грошима або зараховуватимуть нову військову допомогу як вклад до фонду. Розподіл прибутку передбачено після перших 10 років роботи.

Стартовий капітал фонду становить $150 млн – по $75 млн від кожної сторони: від США через DFC та від України. Ці кошти спрямують на підготовку перших інвестиційних проєктів, реалізація яких запланована з 2026 року.

Фонд працюватиме у п’яти напрямах: критичні мінерали, переробка, енергетика, інфраструктура та технології. Інвестиції мають забезпечити розвиток видобутку й переробки, створення робочих місць, оновлення геологічної бази, впровадження нових технологій і розширення каналів збуту української продукції, зокрема на ринку США.