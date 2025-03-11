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«Для танго потрібні двоє». Трамп анонсував розмову з Путіним цього тижня

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп /Getty Images

Дональд Трамп Фото Getty Images

Американські переговорники зустрінуться з представниками Росії «сьогодні або завтра». Про це сказав президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі.

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Деталі

  • Коментуючи результати переговорів у Саудівській Аравії, Трамп повідомив, що планує особисто поговорити з Володимиром Путіним «цього тижня», але наголосив: «для танго потрібні двоє».
  • «Україна погодилася на повне припинення вогню, і я сподіваюся, що Росія також дасть згоду. Ми плануємо зустріч із ними (росіянами. – Forbes) сьогодні або завтра. Сподіваюся, нам вдасться досягти угоди. Я вважаю, що це припинення вогню має велике значення», – сказав Трамп.
  • За його словами, згода Путіна на припинення вогню означатиме «75% шляху» до закінчення війни.
  • Трамп сказав, що не проти візиту президента Зеленського до Вашингтона. «Так, звичайно», – відповів він на запитання, чи може Зеленський знову прибути до нього на переговори.
  • Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов повідомив, що телефонна розмова Путіна з Трампом відбудеться 14 березня. За його словами, «це буде більше, ніж просто телефонна розмова».

Контекст

У Саудівській Аравії, в місті Джидда, 11 березня відбулися переговори української та американської делегацій. Ключові теми – шлях до миру та двосторонні відносини України і США. Про що домовилися Київ та Вашингтон – тут.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Україна та США зробили «позитивний крок» під час переговорів. «Тепер мʼяч на боці Росії», – сказав він.

Радник з національної безпеки Майк Вольц додав, що «дуже очевидно», що Україна поділяє бачення Дональда Трампа щодо миру, і зазначив, що «вони підтримують його рішучість припинити вогонь».

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