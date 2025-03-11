Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Тепер м’яч на боці Росії». Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував переговори з Україною

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Марко Рубіо /Getty Images

Марко Рубіо Фото Getty Images

Україна погодилася прийняти пропозицію США про 30-денне припинення вогню – «тепер м’яч на боці Росії». Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо за результатами перемовин з українською делегацією у Саудівській Аравії, пише Sky News.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Деталі

  • Україна та США зробили «позитивний крок» під час переговорів, заявив Рубіо і висловив сподівання, що Росія відповість взаємністю.
  • Радник з національної безпеки Майк Вольц додав, що «дуже очевидно», що Україна поділяє бачення Дональда Трампа щодо миру, і зазначив, що «вони підтримують його рішучість припинити вогонь».
  • Говорячи про наступні кроки, Рубіо сказав: «ми збираємося передати цю пропозицію Росії».
  • «Ми скажемо їм, що ось що лежить на столі: Україна готова припинити вогонь і розпочати переговори, і тепер від них залежить сказати «так» чи «ні», – додав він.
  • «Я сподіваюся, що вони скажуть «так», і якщо це станеться, то, я вважаю, ми досягнемо великого прогресу», – наголосив держсекретар США.

Контекст

У Саудівській Аравії, в місті Джидда, 11 березня відбулися переговори української та американської делегацій. Ключові теми – шлях до миру та двосторонні відносини України і США. Про що домовилися Київ та Вашингтон – тут.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні