«Тепер м’яч на боці Росії». Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував переговори з Україною

Україна погодилася прийняти пропозицію США про 30-денне припинення вогню – «тепер м’яч на боці Росії». Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо за результатами перемовин з українською делегацією у Саудівській Аравії, пише Sky News.
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Деталі
- Україна та США зробили «позитивний крок» під час переговорів, заявив Рубіо і висловив сподівання, що Росія відповість взаємністю.
- Радник з національної безпеки Майк Вольц додав, що «дуже очевидно», що Україна поділяє бачення Дональда Трампа щодо миру, і зазначив, що «вони підтримують його рішучість припинити вогонь».
- Говорячи про наступні кроки, Рубіо сказав: «ми збираємося передати цю пропозицію Росії».
- «Ми скажемо їм, що ось що лежить на столі: Україна готова припинити вогонь і розпочати переговори, і тепер від них залежить сказати «так» чи «ні», – додав він.
- «Я сподіваюся, що вони скажуть «так», і якщо це станеться, то, я вважаю, ми досягнемо великого прогресу», – наголосив держсекретар США.
Контекст
У Саудівській Аравії, в місті Джидда, 11 березня відбулися переговори української та американської делегацій. Ключові теми – шлях до миру та двосторонні відносини України і США. Про що домовилися Київ та Вашингтон – тут.
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