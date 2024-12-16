«Для цього має бути мир». Висока представниця ЄС Каллас прокоментувала миротворчу ініціативу Макрона

Щоб обговорювати ініціативу про відправлення в Україну миротворчої місії Євросоюзу, спочатку має бути мир. Про це сказала Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас 16 грудня у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, пише «Інтерфакс-Україна» .

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Каллас наголосила, що зараз Росія не хоче миру. За її словами, це доводить інтервʼю голови МЗС Росії Сергія Лаврова Такеру Карлсону.

«Вони не відступили від своїх цілей. Тому ми не можемо це обговорювати», – сказала вона.

Контекст

Президент Франції Емманюель Макрон 12 грудня відвідав Варшаву для переговорів щодо європейської миротворчої місії, яка могла б забезпечити суверенітет України в межах можливого мирного врегулювання за посередництва Дональда Трампа.

Це питання Макрон обговорив із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, але не знайшов підтримки.

Французька ініціатива передбачає створення місії для запобігання порушенням умов перемир’я з боку Кремля. За даними Rzeczpospolita, пропонується розгортання до п’яти бригад (близько 40 000 військових). Командування однією з них могла б узяти на себе Польща завдяки своєму військовому потенціалу.

Аналітик паризького центру IFRI Елі Тененбаум запропонував три моделі безпеки для України: німецька, що передбачає вступ до НАТО без остаточного визначення кордонів, але є малоймовірною через спротив США та Німеччини; ізраїльська, яка передбачає масове постачання зброї після укладення миру, хоча це ускладнюється бюджетними обмеженнями; корейська, що передбачає міжнародну місію для охорони лінії розмежування.

На його думку, саме третій варіант із елементами перших двох може стати основою гарантій для України.