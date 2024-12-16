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«Для цього має бути мир». Висока представниця ЄС Каллас прокоментувала миротворчу ініціативу Макрона

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Кая Каллас /Getty Images

Кая Каллас Фото Getty Images

Щоб обговорювати ініціативу про відправлення в Україну миротворчої місії Євросоюзу, спочатку має бути мир. Про це сказала Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас 16 грудня у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, пише «Інтерфакс-Україна».

Деталі

  • Каллас наголосила, що зараз Росія не хоче миру. За її словами, це доводить інтервʼю голови МЗС Росії Сергія Лаврова Такеру Карлсону. 
  • «Вони не відступили від своїх цілей. Тому ми не можемо це обговорювати», – сказала вона.

Контекст

Президент Франції Емманюель Макрон 12 грудня відвідав Варшаву для переговорів щодо європейської миротворчої місії, яка могла б забезпечити суверенітет України в межах можливого мирного врегулювання за посередництва Дональда Трампа.

Це питання Макрон обговорив із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, але не знайшов підтримки.

Французька ініціатива передбачає створення місії для запобігання порушенням умов перемир’я з боку Кремля. За даними Rzeczpospolita, пропонується розгортання до п’яти бригад (близько 40 000 військових). Командування однією з них могла б узяти на себе Польща завдяки своєму військовому потенціалу.

Аналітик паризького центру IFRI Елі Тененбаум запропонував три моделі безпеки для України: німецька, що передбачає вступ до НАТО без остаточного визначення кордонів, але є малоймовірною через спротив США та Німеччини; ізраїльська, яка передбачає масове постачання зброї після укладення миру, хоча це ускладнюється бюджетними обмеженнями; корейська, що передбачає міжнародну місію для охорони лінії розмежування.

На його думку, саме третій варіант із елементами перших двох може стати основою гарантій для України.

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