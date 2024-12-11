«Кожна поразка Кремля – добре для світу». Як на війну в Україні вплине крах режиму Асада у Сирії? Інтервʼю з військовим аналітиком США Робертом Гемілтоном

Союзник Росії Башар Асад втратив владу у Сирії, де РФ володіє двома військовими базами. Якими будуть наслідки для війни в Україні? Розповідає голова Євразійської програми у Foreign Policy Research Institute

Сирійський диктатор Башар Асад втік із Дамаска до Москви. Це – кульмінація громадянської війни, яка почалась у 2011-му. Опозиція на чолі з ісламістським угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» (HTS) взяла столицю Сирії Дамаск лише за два тижні наступу.

Попри падіння режиму Асада, країна стоїть перед невизначеністю. Вона лишається розділеною між чотирма групами впливу, на Голанських висотах просунувся Ізраїль, а багато сирійців побоюються, що захоплення HTS столиці може призвести до ісламізму.