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«Кожна поразка Кремля – добре для світу». Як на війну в Україні вплине крах режиму Асада у Сирії? Інтервʼю з військовим аналітиком США Робертом Гемілтоном

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

8 хв читання

Сирія, падіння Асада /Getty Images

Сирійський мітинг перед вокзалом Дуйсбурга, Німеччина, 10 грудня 2024 року Фото Getty Images

Союзник Росії Башар Асад втратив владу у Сирії, де РФ володіє двома військовими базами. Якими будуть наслідки для війни в Україні? Розповідає голова Євразійської програми у Foreign Policy Research Institute

Сирійський диктатор Башар Асад втік із Дамаска до Москви. Це – кульмінація громадянської війни, яка почалась у 2011-му. Опозиція на чолі з ісламістським угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» (HTS) взяла столицю Сирії Дамаск лише за два тижні наступу.

Попри падіння режиму Асада, країна стоїть перед невизначеністю. Вона лишається розділеною між чотирма групами впливу, на Голанських висотах просунувся Ізраїль, а багато сирійців побоюються, що захоплення HTS столиці може призвести до ісламізму.

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