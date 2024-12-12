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Польща поки не планує відправляти війська в Україну. Туск прокоментував миротворчу ініціативу Макрона

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Дональд Туск /Getty Images

Дональд Туск Фото Getty Images

Польща не планує відправляти свої війська на територію України, і такі рішення прийматимуться виключно польською владою. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Деталі 

  • Туск закликав покласти край «спекуляціям» щодо потенційної присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемирʼя, припинення вогню або миру. Він наголосив, що такі заяви не мають під собою підґрунтя.
  • За словами польського премʼєра, Варшава залишатиметься на позиціях дипломатичної підтримки України, але будь-які кроки, пов’язані з військовою участю, ухвалюватимуться винятково польською владою.

Контекст

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Варшави для переговорів щодо європейської миротворчої місії, яка могла б забезпечити суверенітет України в межах можливого мирного врегулювання за посередництва Дональда Трампа.

Французька ініціатива передбачає створення місії для запобігання порушенням умов перемир’я з боку кремля. За даними Rzeczpospolita, пропонується розгортання до п’яти бригад (близько 40 000 військових). Командування однією з них могла б узяти на себе Польща завдяки своєму військовому потенціалу.

Аналітик паризького центру IFRI Елі Тененбаум запропонував три моделі безпеки для України: німецька, що передбачає вступ до НАТО без остаточного визначення кордонів, але є малоймовірною через спротив США та Німеччини; ізраїльська, яка передбачає масове постачання зброї після укладення миру, хоча це ускладнюється бюджетними обмеженнями; корейська, що передбачає міжнародну місію для охорони лінії розмежування.

На його думку, саме третій варіант із елементами перших двох може стати основою гарантій для України.

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