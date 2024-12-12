Польща поки не планує відправляти війська в Україну. Туск прокоментував миротворчу ініціативу Макрона

Польща не планує відправляти свої війська на територію України, і такі рішення прийматимуться виключно польською владою. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Туск закликав покласти край «спекуляціям» щодо потенційної присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемирʼя, припинення вогню або миру. Він наголосив, що такі заяви не мають під собою підґрунтя.

За словами польського премʼєра, Варшава залишатиметься на позиціях дипломатичної підтримки України, але будь-які кроки, пов’язані з військовою участю, ухвалюватимуться винятково польською владою.

Контекст

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Варшави для переговорів щодо європейської миротворчої місії, яка могла б забезпечити суверенітет України в межах можливого мирного врегулювання за посередництва Дональда Трампа.

Французька ініціатива передбачає створення місії для запобігання порушенням умов перемир’я з боку кремля. За даними Rzeczpospolita, пропонується розгортання до п’яти бригад (близько 40 000 військових). Командування однією з них могла б узяти на себе Польща завдяки своєму військовому потенціалу.

Аналітик паризького центру IFRI Елі Тененбаум запропонував три моделі безпеки для України: німецька, що передбачає вступ до НАТО без остаточного визначення кордонів, але є малоймовірною через спротив США та Німеччини; ізраїльська, яка передбачає масове постачання зброї після укладення миру, хоча це ускладнюється бюджетними обмеженнями; корейська, що передбачає міжнародну місію для охорони лінії розмежування.

На його думку, саме третій варіант із елементами перших двох може стати основою гарантій для України.