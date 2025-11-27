Колишні власники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд у визначений Високим судом Англії строк. Банк розпочинає процедури примусового виконання рішення у Великій Британії та інших юрисдикціях, включно з Україною, йдеться у повідомленні держбанку 27 листопада.

Деталі

24 листопада сплив строк добровільного виконання рішення Високого суду Англії, яким 10 листопада Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зобов’язано відшкодувати ПриватБанку понад $3 млрд збитків та відсотків, нарахованих до винесення рішення.

Станом на 27 листопада відповідачі не здійснили жодних виплат. Клопотання про загальне зупинення виконання суд відхилив, тож документ підлягає негайному примусовому виконанню, заявив ПриватБанк.

Рішення може бути реалізоване не лише у Великій Британії, а й у інших країнах, де це дозволяє національне законодавство, зазначається у повідомленні. ПриватБанк готує процедури його визнання та виконання у низці юрисдикцій поза межами Британії, включно з Україною, де відповідачі мають активи.

ПриватБанк заявляє, що володіє всіма необхідними ресурсами та компетенціями для використання доступних юридичних механізмів примусового стягнення, навіть у разі складних структур володіння активами.

Банк зазначив, що процес примусового виконання буде тривалим і комплексним.

Контекст

10 листопада пресслужба державного ПриватБанку оголосила, що Високий суд Англії та Уельсу виніс остаточне рішення у справі ексвласників банку Коломойського та Боголюбова. Він зобовʼязав їх сплатити ПриватБанку понад $3 млрд відшкодування збитків і судових витрат.

Також бізнесменам відмовили в апеляції. Колишні власники мають сплатити зазначені суми до 24 листопада. У разі несплати до цієї дати на неї нараховуватимуться відсотки.

У 2017-му суд зафіксував список активів Коломойського та Боголюбова і наклав на них Worldwide Freezing Order – заборону продажу чи передачі третім особам.

Їхня оцінка – понад $2,5 млрд, казав співрозмовник Forbes Ukraine, знайомий з перебігом судових засідань у липні. Що це за активи та в якій юрисдикції вони розташовані – невідомо, суд не розкривав цю інформацію.

У лютому 2022-го Forbes оцінював статки Коломойського у $1,8 млрд, Боголюбова – $1,7 млрд. Тоді левову частку статків забезпечували нафтогазові активи та металургія.

Бізнес обох станом на кінець 2024-го істотно зменшився – до $660 млн і $670 млн відповідно, за розрахунками Forbes. Коломойський перебуває під вартою, Боголюбов виїхав за кордон.

Як відбуватиметься процедура стягнення та коли ПриватБанк реалістично отримає кошти, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.