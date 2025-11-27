Колишні власники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд у визначений Високим судом Англії строк. Банк розпочинає процедури примусового виконання рішення у Великій Британії та інших юрисдикціях, включно з Україною, йдеться у повідомленні держбанку 27 листопада.
- 24 листопада сплив строк добровільного виконання рішення Високого суду Англії, яким 10 листопада Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зобов’язано відшкодувати ПриватБанку понад $3 млрд збитків та відсотків, нарахованих до винесення рішення.
- Станом на 27 листопада відповідачі не здійснили жодних виплат. Клопотання про загальне зупинення виконання суд відхилив, тож документ підлягає негайному примусовому виконанню, заявив ПриватБанк.
- Рішення може бути реалізоване не лише у Великій Британії, а й у інших країнах, де це дозволяє національне законодавство, зазначається у повідомленні. ПриватБанк готує процедури його визнання та виконання у низці юрисдикцій поза межами Британії, включно з Україною, де відповідачі мають активи.
- ПриватБанк заявляє, що володіє всіма необхідними ресурсами та компетенціями для використання доступних юридичних механізмів примусового стягнення, навіть у разі складних структур володіння активами.
- Банк зазначив, що процес примусового виконання буде тривалим і комплексним.
Контекст
10 листопада пресслужба державного ПриватБанку оголосила, що Високий суд Англії та Уельсу виніс остаточне рішення у справі ексвласників банку Коломойського та Боголюбова. Він зобовʼязав їх сплатити ПриватБанку понад $3 млрд відшкодування збитків і судових витрат.
Також бізнесменам відмовили в апеляції. Колишні власники мають сплатити зазначені суми до 24 листопада. У разі несплати до цієї дати на неї нараховуватимуться відсотки.
У 2017-му суд зафіксував список активів Коломойського та Боголюбова і наклав на них Worldwide Freezing Order – заборону продажу чи передачі третім особам.
Їхня оцінка – понад $2,5 млрд, казав співрозмовник Forbes Ukraine, знайомий з перебігом судових засідань у липні. Що це за активи та в якій юрисдикції вони розташовані – невідомо, суд не розкривав цю інформацію.
У лютому 2022-го Forbes оцінював статки Коломойського у $1,8 млрд, Боголюбова – $1,7 млрд. Тоді левову частку статків забезпечували нафтогазові активи та металургія.
Бізнес обох станом на кінець 2024-го істотно зменшився – до $660 млн і $670 млн відповідно, за розрахунками Forbes. Коломойський перебуває під вартою, Боголюбов виїхав за кордон.
Як відбуватиметься процедура стягнення та коли ПриватБанк реалістично отримає кошти, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
