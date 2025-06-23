Верхньодніпровська міська рада в судовому порядку розриває договір оренди земельної ділянки в межах контуру Малишевського родовища, на якій розташовано північну частину карʼєру ТОВ «Мотронівський ГЗК» (Group DF Дмитра Фірташа) для видобутку циркон-рутил-ільменітоносних пісків. Про це йдеться у рішенні Господарського суду Дніпропетровської області, пише NADRA.INFO .

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Суд зобов’язав Мотронівський ГЗК повернути земельну ділянку площею 155,7 га (кадастровий номер 1221083300:02:026:0032) міській раді у стані, придатному для подальшого використання, а також сплатити заборгованість з орендної плати за 2024 рік у розмірі приблизно 5,5 млн грн. Причиною розірвання договору стала саме ця несплата.

З 2021 року, після переходу ділянки у комунальну власність Верхньодніпровської громади, і до кінця 2023 року комбінат регулярно сплачував орендну плату. Однак протягом 2024 року ТОВ «Мотронівський ГЗК» систематично не виконував зобов’язання щодо платежів, що й стало підставою для судового позову міської ради.

Рішення суду ще не набуло чинності та може бути оскаржене. Мотронівський ГЗК вважає, що розірвання договору не матиме очікуваного ефекту для міської ради через обмеження, пов’язані з передачею земель у межах спецдозволів на надрокористування.

Комбінат також посилався на форс-мажор через війну РФ проти України, підтверджений Торгово-промисловою палатою, але суд наголосив, що це не звільняє від виконання орендних зобов’язань, а стосується лише програми робіт на родовищі.

Контекст

Мотронівський ГЗК, інвестиційний проєкт Group DF, залишається незавершеним і, за інформацією групи, був заморожений через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Підприємство, що спеціалізується на виробництві цирконієвого, рутилового та ільменітового концентратів, є частиною титанового сегмента Group DF.

У червні 2021 року РНБО запровадила санкції проти Дмитра Фірташа через його діяльність у титановій галузі. Тодішній секретар РНБО Олексій Данилов звинуватив підприємства Фірташа у постачанні титану для російської оборонної промисловості.

24 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про продовження санкцій проти 390 фізичних і 366 юридичних осіб на наступні 10 років, згідно з указом. До санкційного списку потрапив і Дмитро Фірташ. Group DF назвала ці заходи «спробою тиску на бізнес», а Фірташ оскаржує персональні санкції в суді.