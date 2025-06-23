Верхньодніпровська міська рада в судовому порядку розриває договір оренди земельної ділянки в межах контуру Малишевського родовища, на якій розташовано північну частину карʼєру ТОВ «Мотронівський ГЗК» (Group DF Дмитра Фірташа) для видобутку циркон-рутил-ільменітоносних пісків. Про це йдеться у рішенні Господарського суду Дніпропетровської області, пише NADRA.INFO.
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Деталі
- Суд зобов’язав Мотронівський ГЗК повернути земельну ділянку площею 155,7 га (кадастровий номер 1221083300:02:026:0032) міській раді у стані, придатному для подальшого використання, а також сплатити заборгованість з орендної плати за 2024 рік у розмірі приблизно 5,5 млн грн. Причиною розірвання договору стала саме ця несплата.
- З 2021 року, після переходу ділянки у комунальну власність Верхньодніпровської громади, і до кінця 2023 року комбінат регулярно сплачував орендну плату. Однак протягом 2024 року ТОВ «Мотронівський ГЗК» систематично не виконував зобов’язання щодо платежів, що й стало підставою для судового позову міської ради.
- Рішення суду ще не набуло чинності та може бути оскаржене. Мотронівський ГЗК вважає, що розірвання договору не матиме очікуваного ефекту для міської ради через обмеження, пов’язані з передачею земель у межах спецдозволів на надрокористування.
- Комбінат також посилався на форс-мажор через війну РФ проти України, підтверджений Торгово-промисловою палатою, але суд наголосив, що це не звільняє від виконання орендних зобов’язань, а стосується лише програми робіт на родовищі.
Контекст
Мотронівський ГЗК, інвестиційний проєкт Group DF, залишається незавершеним і, за інформацією групи, був заморожений через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Підприємство, що спеціалізується на виробництві цирконієвого, рутилового та ільменітового концентратів, є частиною титанового сегмента Group DF.
У червні 2021 року РНБО запровадила санкції проти Дмитра Фірташа через його діяльність у титановій галузі. Тодішній секретар РНБО Олексій Данилов звинуватив підприємства Фірташа у постачанні титану для російської оборонної промисловості.
24 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про продовження санкцій проти 390 фізичних і 366 юридичних осіб на наступні 10 років, згідно з указом. До санкційного списку потрапив і Дмитро Фірташ. Group DF назвала ці заходи «спробою тиску на бізнес», а Фірташ оскаржує персональні санкції в суді.
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