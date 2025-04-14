Мотронівському ГЗК Group DF анулювали дозвіл на видобування титанових руд – Nadra.info

Державна служба геології та надр припинила дію спеціального дозволу на користування надрами, наданого ТОВ «Мотронівський ГЗК» на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків родовища Малишевське у Дніпропетровській області, пише Nadra.info із посиланням на наказ №123 від 11 квітня.

Ключові факти

Спецдозвіл анулювали на підставі указу президента від 24 червня 2024 року № 376/2024 , яким було введено в дію рішення РНБО про запровадження санкцій до Дмитра Фірташа – кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Мотронівський ГЗК». Санкції передбачали анулювання відповідного спецдозволу №3640.

Після рішення РНБО Мотронівський ГЗК продав спецдозвіл на користь ТОВ «Тіберіус Плюс» Олексія Шестюка. І в судовому порядку заборонив Держгеонадрам анулювати спецдозвіл.

7 квітня 2025 року Верховний Суд скасував цю заборону, що і дозволило Держгеонадрам анулювати спецдозвіл Мотронівського ГЗК.

Контекст

Мотронівський ГЗК – незакінчений інвестиційний проєкт Group DF, який, за даними групи, було вимушено заморожено з початком повномаштабної війни РФ проти України. Мотронівський ГЗК – компанія з випуску цирконієвого, рутилового та ільменітового концентратів, є частиною титанового бізнесу Group DF.

У червні 2021 року РНБО ввела санкції проти Дмитра Фірташа, вони були повʼязані з його участю у титановому бізнесі. Тодішній секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що заводи Фірташа постачали титан для оборонної промисловості Росії.

24 червня 2024-го президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юридичних осіб терміном ще на 10 років, йдеться в указі голови держави. У списку, зокрема, є і український бізнесмен Дмитро Фірташ. Group DF називала рішення РНБО про продовження санкцій «спробою чинити тиск на бізнес», Фірташ оскаржує введені проти нього особисті санкції в судовому порядку.