Проєкт «Дія.City» назвав найбільших платників податків серед резидентів

Резиденти правового режиму «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2023 року. Найбільшим платником став monobank, йдеться у повідомленні «Дія.City».
Деталі
Пʼятірка найбільших платників податку серед резидентів «Дія.City»:
- monobank – необанк, який працює на основі ліцензії «Універсал Банку» Сергія Тігіпка.
- FAVBET Tech – компанія, що розробляє IT-рішення для гральної індустрії.
- SoftServe – одна з найбільших IT-компаній України.
- Український процесінговий центр – провідний постачальник процесінгових послуг для банків.
- EPAM Systems – міжнародна IT-компанія з активною присутністю на українському ринку.
Контекст
У 2023 році резиденти спеціального правового режиму «Дія.City» сплатили 8,5 млрд грн податків. Вже за першу половину 2024 року сума податкових надходжень майже зрівнялася з показниками всього попереднього року, досягнувши 8,4 млрд грн.
Уряд у 2023 році розширив перелік видів діяльності в межах «Дія.City», надавши сприятливі умови для більшої кількості компаній, включаючи сферу defense-tech. Станом на 1 серпня 2024 року понад 200 таких компаній скористалися податковими перевагами цього режиму.
Протягом 2023 року до «Дія.City» приєдналося 880 нових компаній, що у 2,4 раза перевищує показники попереднього року.
За підсумками 2024 року резиденти «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків до державного бюджету – це більш ніж удвічі перевищує показник 2023 року.
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