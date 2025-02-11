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Проєкт «Дія.City» назвав найбільших платників податків серед резидентів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Резиденти правового режиму «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2023 року. Найбільшим платником став monobank, йдеться у повідомленні «Дія.City».

Деталі 

Пʼятірка найбільших платників податку серед резидентів «Дія.City»:

  • monobank – необанк, який працює на основі ліцензії «Універсал Банку» Сергія Тігіпка.
  • FAVBET Tech – компанія, що розробляє IT-рішення для гральної індустрії.
  • SoftServe – одна з найбільших IT-компаній України.
  • Український процесінговий центр – провідний постачальник процесінгових послуг для банків.
  • EPAM Systems – міжнародна IT-компанія з активною присутністю на українському ринку.

Контекст 

У 2023 році резиденти спеціального правового режиму «Дія.City» сплатили 8,5 млрд грн податків. Вже за першу половину 2024 року сума податкових надходжень майже зрівнялася з показниками всього попереднього року, досягнувши 8,4 млрд грн.

Уряд у 2023 році розширив перелік видів діяльності в межах «Дія.City», надавши сприятливі умови для більшої кількості компаній, включаючи сферу defense-tech. Станом на 1 серпня 2024 року понад 200 таких компаній скористалися податковими перевагами цього режиму.

Протягом 2023 року до «Дія.City» приєдналося 880 нових компаній, що у 2,4 раза перевищує показники попереднього року.

За підсумками 2024 року резиденти «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків до державного бюджету – це більш ніж удвічі перевищує показник 2023 року.

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