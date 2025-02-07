За час існування «Дія.City» з проєкту вийшло 200 компаній

За весь час існування «Дія.City» 200 компаній покинули проєкт. З них 60% – через недотримання вимог, решта 40% – за власним бажанням. Про це розповіла керівниця проєктного офісу «Дія.City» Наталя Денікеєва в інтерв’ю DOU.

Деталі

Вона навела приклад з компанією Revolut, яка через недотримання норм закону не змогла продовжити співпрацю з «Дія.City».

«Ми змушені діяти виключно згідно з вимогами закону. Якщо компанія не виконала всі необхідні дії вчасно, ми, попри все бажання, не можемо вплинути на ситуацію. Так сталося з Revolut, хоча компанія була іміджевим резидентом. Ми можемо лише нагадувати про терміни подання звітності», – пояснила Денікеєва.

Станом на початок 2025 року в «Дія.City» зареєстровано близько 1550 компаній, в яких працює понад 96 000 осіб. Приблизно 60% працівників зайняті за трудовими договорами, 35% – на гіг-контрактах, а ще 5% є ФОПами, розповіла Денікеєва. «Дія.City» планує до кінця 2025-го збільшити кількість резидентів до 2000.

Контекст

У 2023 році уряд розширив спектр видів діяльності в просторі «Дія.City», що дало змогу залучити більше компаній, зокрема в сфері defense-tech, і створити кращі умови для розвитку технологічного бізнесу. Станом на 1 серпня 2024-го понад 200 компаній працювали в податковому режимі «Дія.City».

Торік кількість нових резидентів податкового режиму зросла на 2,4 раза порівняно з 2023 роком, залучивши 880 нових компаній.

За результатами 2024-го, резиденти «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків до держбюджету, що суттєво більше порівняно з 8,5 млрд грн, сплаченими за підсумками 2023 року.