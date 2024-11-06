Долар, нафта, золото і біткоїн відреагували на результати виборів у США

Долар продемонстрував наймасштабніше зростання з березня 2020 року, золото і нафта подешевшали, а курс біткоїна оновив рекордний максимум після того, як перші результати президентських виборів у США вказали на перевагу Дональда Трампа. Про це свідчать дані торгів 6 листопада.

Деталі

Додаткового імпульсу американській валюті додало різке зростання прибутковості казначейських облігацій на тлі припущень, що політика Трампа буде підтримувати високі відсоткові ставки в США.

Індекс USD в моменті торкався максимуму 9 червня на 105,19, після чого частково відкотився. На 09:15 за Києвом долар торгувався на позначці 105,07, додаючи всередині дня 1,6%. Долар зріс відносно всіх основних валют під час азіатської сесії, попри те, що фінальні результати голосування ще невідомі.

Ціни на нафту впали на 2% після двох сесій зростання, оскільки долар виріс на новинах про перемогу Трампа на президентських виборах в США, а запаси нафти в США зросли більше, ніж прогнозувалося.

Фʼючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,3, або на 1,7%, до $74,2 за барель станом на 10:42 за Києвом, американська нафта марки WTI втратила $1,3, або 1,8%, і досягла позначки у $70,6 за барель.

Котирування фʼючерсів на золото, яке інвестори вважають «тихою гаванню», знизилися під час азіатських торгів 6 листопада. На COMEX фʼючерси на золото з поставкою в грудні торгуються за ціною $2731 за тройську унцію, опустившись на 0,66% на 09:15 за Києвом.

Біткоїн підскочив на 9% з початку торгів, оновивши рекордний максимум поблизу позначки $75 000. На 09:15 за Києвом біткоїн торгувався на рівні $74 443, додаючи 8,28%. Монета побила попередній рекорд у $73 797, встановлений у березні. Інвестори очікують подальшого зростання ціни у разі перемоги дружнього до криптовалют Трампа.

Контекст

5 листопада у США пройшли президентські вибори. Станом на написання новини Дональд Трамп перемагає у Пенсильванії, передбачає за результатами підрахунку NBC News. Це «хиткий штат» з найбільшою кількістю голосів виборників – 19. Для остаточної перемоги Трампу лишається перемогти у будь-якому з чотирьох «фіолетових штатів», що залишилися. Все про вибори в США читайте тут: Камала Гарріс чи Дональд Трамп? У США обирають наступного президента: головні події (оновлюється).