Доллар, золото, нефть и биткоин отреагировали на результаты выборов в США

Доллар продемонстрировал самый масштабный рост с марта 2020 года, нефть и золото подешевели, а курс биткоина обновил рекордный максимум после того, как первые результаты президентских выборов в США указали на преимущество Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов 6 ноября.

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Дополнительный импульс американской валюте добавил резкий рост доходности казначейских облигаций на фоне предположений, что политика Трампа будет поддерживать высокие процентные ставки в США.

Индекс USD в моменте касался максимума 9 июня на 105,19, после чего частично откатился. На 09:15 по Киеву доллар торговался на отметке 105,07, прибавляя в течение дня 1,6%. Доллар вырос по отношению ко всем основным валютам во время азиатской сессии, несмотря на то, что финальные результаты голосования еще неизвестны.

Цены на нефть упали на 2% после двух сессий роста, поскольку доллар вырос на новостях о победе Трампа на президентских выборах в США, а запасы нефти в США выросли больше, чем прогнозировалось.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,3, или на 1,7%, до $74,2 за баррель по состоянию на 10:42 по Киеву, американская нефть марки WTI потеряла $1,3, или 1,8%, и достигла отметки в $70,6 за баррель.

Котировки фьючерсов на золото, которые инвесторы считают «тихой гаванью», снизились во время азиатских торгов 6 ноября. На COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене $2731 за тройскую унцию, опустившись на 0,66% на 09:15 по Киеву.

Биткоин подскочил на 9% с начала торгов, обновив рекордный максимум вблизи отметки в $75 000. На 09:15 по Киеву биткоин торговался на уровне $74 443, прибавляя 8,28%. Монета побила предварительный рекорд в $73 797, установленный в марте. Инвесторы ожидают дальнейшего роста цены в случае победы дружественного к криптовалютам Трампа.

Контекст

5 ноября в США прошли президентские выборы. По состоянию на момент написания новости Дональд Трамп побеждает в Пенсильвании, предполагает по результатам подсчета NBC News. Это «шаткий штат» с наибольшим количеством голосов избирателей – 19. Для окончательной победы Трампу остается победить в любом из оставшихся четырех «фиолетовых штатов». Все о выборах в США читайте здесь: Камала Харрис или Дональд Трамп? В США выбирают следующего президента: главные события (обновляется).