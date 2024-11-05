Камала Гарріс чи Дональд Трамп? У США обирають наступного президента: головні події (оновлюється)

Трамп є фаворитом на біржах прогнозів , але у соцопитуваннях йде врівень із Гарріс. Forbes Ukrane веде хроніку президентських виборів у США.

Перші дільниці в країні відкрилися у Вермонті о 5:00 за східним часом (12:00 за Києвом). Більшість виборчих дільниць у США почали працювати близько 7:00 або 8:00 за східним часом (14:00 або 15:00 за Києвом). Останніми відкрилися дільниці на Гаваях – опівдні за східним часом (19:00 за Києвом).

У США 5 листопада розпочались вибори президента, де за перемогу змагаються демократка Камала Гарріс, 60, і республіканець Дональд Трамп, 78.

Головні події. Хроніка

20:39 У Джорджії ненадовго евакуйовували дві виборчі дільниці через фейкове повідомлення про замінування, яке надійшло з Росії, повідомив секретар штату.

20:27 $2,62 млрд — стільки сумарно зібрали на свої президентські кампанії Гарріс та Трамп. Які галузі бізнесу найбільше задонатили обом кандидатам та кого підтримали Ілон Маск, Біл Гейтс, Майкл Блумберг, Леонардо Ді Капріо, Бейонсе та Каньє Вест? Читайте в розборі Forbes.

20:20 Трамп пообіцяв журналістам у Флориді «першим визнати результати виборів, якщо вони будуть чесними», передає AP. Але він не планує окремо закликати своїх прихильників не вдаватись до насильства в разі його програшу. «Я не повинен їм цього говорити», тому що вони не жорстокі люди», — сказав він.

20:11 Чи обовʼязково перемога Трампа означатиме припинення надання зброї Україні? Ні. Трамп може використати зброю як важіль примусу РФ до переговорів, говорив в інтервʼю Forbes Ukraine Гордон Сондленд, дипломат та контактер з Україною за першої каденції Трампа, а нині лобіст Києва у Вашингтоні. «Трамп вміє краще за Байдена підвести риску і сказати Путіну: «Якщо ти не заберешся звідси, ми збільшимо кількість озброєнь – і твої люди будуть гинути натовпами», — казав він. Подібну думку висловлював у колонці Foreign Affairs Роберт ОʼБраєн — ексрадник з нацбезпеки Трампа, який може отримати посаду q у новій адміністрації республіканця.

19:57 Нагадаємо ключові позиції Гарріс та Трампа по внутрішній політиці США та Україні.

Одним із її найвищих пріоритетів Гарріс є «підтримка та зміцнення середнього класу». Вона виступає за права на аборти та допомогу в іпотечному кредиті тим, хто вперше купує житло, зобовʼязується знизити витрати на харчування та житло для сімей, які працюють. Гарріс планує створити в США «економіку можливостей, де кожен матиме шанс конкурувати та досягти успіху».

Трамп пообіцяв подолати інфляцію та знову зробити Америку «великою», закрити південний кордон США від нелегальних мігрантів та запропонував знизити податки на трильйони доларів і ввести нові 10-20% мита на більшість іноземних товарів, причому основний удар припав на імпорт з Китаю — 60%.

Дональд Трамп та Камала Гарріс посперечались через Україну на дебатах кандидатів у президенти в США 10 вересня. Трамп обіцяв закінчити війну та звинувачував опонентку в некомпетентності. Гарріс закидала Трампу дружбу з диктаторами та намір здати Україну Володимиру Путіну. Детальніше — читайте в матеріалі Forbes.

19:33 Дональд Трамп та його дружина Меланія проголосували у Палм-Біч, штат Флорида. «Відчуваю впевненість. Схоже, республіканці показали свою силу», — сказав Трамп, спілкуючись зі ЗМІ. Трамп наголосив, що для нього «велика честь» побачити досить довгі черги біля виборчих дільниць.

19:24 У Філадельфії попереджають — на тих, хто втручається у вибори, чекають кайданки. Оперативна група отримала «десятки» повідомлень, насамперед про людей, які навмисно блокують доступ до виборчих дільниць, повідомляє BBC. Ця поведінка дещо агресивніша, ніж на попередніх виборах у місті, хоча наразі проблеми вирішені без інцидентів, заявив окружний прокурор Філадельфії Ларрі Краснер. Він також повідомив, що розслідуються дописи в соцмережах, які мають на меті показати взаємодію з працівниками та внутрішню роботу виборчих дільниць. Це потенційне порушення законів про державне прослуховування та безпеку виборів.

18:56 За що ще сьогодні голосують у США?

Права на аборти включені в бюлетені для голосування в 10 штатах, у тому числі в Аризоні та Неваді, повідомляє BBC.

включені в бюлетені для голосування в 10 штатах, у тому числі в Аризоні та Неваді, повідомляє BBC. Третина Сенату США – 34 зі 100 місць – також обирається. Зараз демократи контролюють Сенат з перевагою в одне місце.

– 34 зі 100 місць – також обирається. Зараз демократи контролюють Сенат з перевагою в одне місце. У Палаті представників США , нижній палаті Конгресу, усі 435 місць мають проголосуватися, як і кожні два роки. Зараз у республіканців у Палаті незначна більшість.

, нижній палаті Конгресу, усі 435 місць мають проголосуватися, як і кожні два роки. Зараз у республіканців у Палаті незначна більшість. Рекреаційне або медичне використання марихуани також є предметом голосування в чотирьох штатах — Флориді, Небрасці, Північній Дакоті та Південній Дакоті.

використання марихуани також є предметом голосування в чотирьох штатах — Флориді, Небрасці, Північній Дакоті та Південній Дакоті. Референдуми щодо голосування та виборів - виборці деяких регіонів США обиратимуть, як вони хочуть, щоб проходили їхні вибори.

18:21 В окрузі Камбрія штату Пенсильванія стався збій програмного забезпечення – виборці не змогли зісканувати свої бюлетені. Через це було продовжено час голосування, яке відбувається за допомогою паперових бюлетенів, повідомив CNN.

17:00 У останньому оновленні статистичного прогнозу The Economist шанси Гарріс зросли з 50 до 56%. Це незначна перевага – і рішуча перемога Трампа ще можлива, додають у виданні. Натомість на найпопулярнішій біржі ставок Polymarket шанси Трампа демонструють зростання після падіння на вихідних і становлять наразі 62%.

18:54 Ніч в очікуванні результатів виборів Трамп планує провести у виставковому центрі Палм-Біч, пише Newsweek. Гарріс, яка проголосувала достроково, планує провести день у Вашингтоні та дати кілька інтервʼю, за даними CNN. Увечері Гарріс із соратниками зберуться у Гарвардському університеті, де стежитимуть за результатами підрахунку голосів.

16:30 Дональд Трамп назвав сьогоднішній день «найважливішим днем в історії США».

16:10 Камала Гарріс закликала американців прийти на виборчі дільниці, щоб написати «наступний розділ найвеличнішої історії».

16:00 Суддя штату Пенсільванія дозволив Ілону Маску роздавати виборцям по $1 млн на день. Мільярдер, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа, пообіцяв давати по $1 млн щодня тому, хто підпише його онлайн-петицію про свободу слова та право на зброю.

15:00 Камала Гарріс та Дональд Трамп розділили по три голоси в містечку Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир, відкривши день президентських виборів у США. Цей населений пункт став першим місцем у країні, де повідомили про результати голосування.