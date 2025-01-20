Дональд Трамп зібрав рекордні $250 млн на інавгурацію – ABC News

Обраний президент Дональд Трамп відзначає своє повернення до Білого дому рекордним збором коштів у розмірі $250 млн на свою інавгураційну кампанію, пише ABC News 20 січня із посиланням на джерела, знайомі зі збором коштів. Друга інавгурація Трампа отримала помітну підтримку від численних технологічних гігантів.

Ключові факти

У цю суму входять кошти офіційного інавгураційного комітету Трампа-Венса, а також інших великих фондів Трампа, які організували його інавгураційні урочистості у ці вихідні, що перевищило загальну суму пожертв на його першу інавгураційну кампанію у розмірі $107 млн.

Друга інавгурація Трампа отримала помітну підтримку з боку численних технологічних гігантів, які відкрито святкують його повернення до Білого дому.

Найбільші інавгураційні технологічні пожертвування включають $1 млн від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI і Uber. Для Meta, зокрема, це вперше, коли вона пожертвувала на інавгурацію президента, тоді як Apple, Amazon, Google та Microsoft робили свої внески у минулі інавгурації.

Інавгураційний комітет Трампа також отримав великі пожертвування від криптовалютної індустрії, включаючи $5 млн. від Ripple, $2 млн. від Robinhood і $1 млн. від Coinbase, повідомили джерела.Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус та головний юридичний директор Стюарт Олдероті зустрічалися з Трампом на початку цього місяця, про що вони повідомили у соціальних мережах.

Інші великі корпорації, які традиційно жертвували кошти на інавгурацію президентів, внесли пожертвування і цього разу, включаючи Bank of America та Boeing.

Контекст

У листопаді 2024 року Дональд Трамп виграв президентські вибори. Його інавгурація відбудеться 20 січня. Через погану погоду у Вашингтоні Трамп складатиме присягу в приміщенні – у ротонді Капітолію. Після неї він офіційно стане 47-м президентом США.

Серед високих гостей на інавгурації буде попередник Трампа Джо Байден, а також Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший та Барак Обама. На інавгурації очікують і на великих бізнесменів: очільника Tesla та SpaceX, соратника Трампа Ілона Маска, засновника Meta Марка Цукерберга, засновника Amazon Джеффа Безоса, гендиректора OpenAI Сема Альтмана та керівника TikTok Шоу Цзи Чу.

За даними WSJ, Трамп у своїй інавгураційній промові закликатиме до «революції здорового глузду». «Я повертаюся на пост президента з упевненістю та оптимізмом у тому, що ми перебуваємо на початку захоплюючої нової ери національного успіху. Хвиля змін захльостує країну. Моє послання американцям сьогодні полягає в тому, що настав час для нас знову діяти з мужністю, енергією та життєвою силою найбільшої цивілізації в історії», – як очікується, скаже Трамп.

Він планує видати низку указів після вступу на посаду у понеділок, щоб закріпити за своєю новою адміністрацією рішення щодо широкого кола питань — від енергетики до імміграції. Вже першого дня може бути випущено понад 100 подібних указів та директив.