Трамп готується провести телефонну розмову з Путіним невдовзі після інавгурації – CNN

Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїй команді організувати телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб вона могла відбутися через кілька днів після інавгурації. Про це напередодні повідомив CNN із посиланням на джерела. Сам Трамп на мітингу у Вашингтоні вчергове пообіцяв припинити війну в Україні.

Деталі

За даними CNN, «мета розмови – обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні в Україні».

Помічники Трампа почали готувати зустріч із Путіним кілька тижнів тому, але поки незрозуміло, чи визначено дату бесіди, зазначає телеканал.

Після того, як Трамп обійме посаду, американські та російські чиновники зможуть повноцінно розпочати роботу з організації їхньої особистої зустрічі, повідомили співрозмовники CNN.

Пряма взаємодія з Путіним – це те, що потрібно для пошуку рішення, яке дасть змогу покласти край війні, наголосив співрозмовник телеканалу.

Ключова цитата

«Я припиню війну в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні», – сказав Дональд Трамп на мітингу напередодні інавгурації.

Контекст

Дональд Трамп, який невдовзі обійме посаду президента, відтермінував свою передвиборчу обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години, припустивши, що на це може знадобитися кілька місяців. Як зазначила FT, європейські союзники розцінили цей крок як сигнал про те, що нова адміністрація США не планує одразу відмовлятися від підтримки України.

«Уся команда Трампа одержима демонстрацією сили, тому вони змінюють підхід до України», – зазначило одне з джерел.

Європейські посадовці також підкреслюють, що адміністрація Трампа побоюється, аби їхні дії щодо України не були прирівняні до «катастрофічного» виведення військ з Афганістану за президентства Джо Байдена. 9 січня Трамп заявив, що зустріч із Путіним перебуває на стадії підготовки.

Водночас Путін на переговорах із Трампом вимагатиме, щоб Україна різко скоротила військові звʼязки з НАТО і стала нейтральною державою з обмеженою армією, зазначають джерела Bloomberg.

15 січня президент Володимир Зеленський наголосив, що членство у ЄС та НАТО, серйозні пакети зброї, розміщення на території України іноземного військового контингенту – це ті гарантії безпеки, яких домагається Україна.