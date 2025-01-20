Дональд Трамп планує підписати близько 100 указів у перші дні у Білому домі. FT дізналася деталі

Обраний президент США Дональд Трамп та його головні радники завершують підготовку близько 100 виконавчих указів, які він підпише у перші дні свого перебування на посаді, починаючи з понеділка, оскільки новий президент поспішає реалізувати свою програму, пише газета Financial Times 19 січня. Трамп заявив на мітингу прихильників у Вашингтоні, що діятиме з «історичною силою та швидкістю».

Ключові факти

Перші заходи Трампа включатимуть обмеження імміграції, підвищення мит та дерегулювання секторів, від енергетики до криптовалют.

«Я діятиму з історичною швидкістю та силою і розвʼяжу всі кризи, з якими стикається наша країна», – заявив Трамп на мітингу прихильників у Вашингтоні в неділю, 19 січня.

Трамп і його команда мають намір негайно переглянути політику США і почати виконувати деякі з гучних обіцянок, які він дав американським виборцям під час передвиборчої кампанії, присягнувшись скасувати багато дій Джо Байдена.

Подробиці перших заходів все ще трималися в таємниці на вихідних, але Трамп та його головні посадові особи вже дали зрозуміти, якими будуть їхні пріоритети. Президент хоче оголосити про надзвичайне становище щодо південного кордону, звільнити федеральні ресурси для затримання мігрантів, які перетинають кордон з Мексики, обмежити можливість шукати притулку і почати те, що він назвав «найбільшою депортаційною кампанією в історії США».

в історії США». Очікується, що Трамп також швидко здійснить кроки з торгівельної політики Америки. Обраний президент хоче змусити торгових партнерів укласти угоди з питань, що охоплюють міграцію, наркотрафік і навіть продаж Гренландії. Він також пообіцяв запровадити широкі мита на імпорт, щоб спонукати компанії виробляти більше у США та збільшити доходи уряду.

Америки. Обраний президент хоче змусити торгових партнерів укласти угоди з питань, що охоплюють міграцію, наркотрафік і навіть продаж Гренландії. Він також пообіцяв запровадити широкі мита на імпорт, щоб спонукати компанії виробляти більше у США та збільшити доходи уряду. В останні тижні радники Трампа розглядали варіанти, які включають поступове запровадження мит, вдаряючи по певних критично важливих секторах та галузях, повʼязаних з енергетикою та обороною, за словами джерел, знайомих з обговореннями. Але інші, включаючи його колишнього та нового радника Білого дому з торгівлі та виробництва Пітера Наварро, виступають за введення високого тарифу на весь імпорт США з першого дня.

За словами джерел, Трамп може використовувати Закон про надзвичайні міжнародні економічні повноваження для швидкого введення мит, а його команда також вивчає можливість використання існуючих повноважень розділу 232 для швидкого підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію.

Щодо зовнішньої політики, то головним занепокоєнням Трампа в перший день його другого терміну, ймовірно, стане реалізація угоди про припинення вогню, яка була досягнута між Ізраїлем і ХАМАС минулого тижня з метою припинення війни в секторі Газа.

минулого тижня з метою припинення війни в секторі Газа. Проте аналітики вважають, що можливі укази та спроби ввести нові санкції проти Ірану і посилити виконання вже існуючих у рамках мети Трампа чинити «максимальний тиск» на тегеранський режим.

і посилити виконання вже існуючих у рамках мети Трампа чинити «максимальний тиск» на тегеранський режим. Команда Трампа також зʼясовує, як мати справу з перехідним урядом у Сирії . Деякі союзники США хотіли б, щоб Вашингтон зняв терористичний статус із Сирії, а також із руху Хайят Тахрір аш-Шам, але команда Трампа стурбована тим, що це буде зроблено надто швидко.

. Деякі союзники США хотіли б, щоб Вашингтон зняв терористичний статус із Сирії, а також із руху Хайят Тахрір аш-Шам, але команда Трампа стурбована тим, що це буде зроблено надто швидко. У ході передвиборчої кампанії Трамп обіцяв покласти край війні між Росією та Україною свого першого дня на посаді. Але нещодавно він заявив, що сподівається вирішити її протягом перших шести місяців. У короткостроковій перспективі Трамп має кошти від минулорічного Конгресу, щоб продовжити постачати Україні зброю, але малоймовірно, що він прийме ще один пакет, коли вони будуть витрачені.

свого першого дня на посаді. Але нещодавно він заявив, що сподівається вирішити її протягом перших шести місяців. У короткостроковій перспективі Трамп має кошти від минулорічного Конгресу, щоб продовжити постачати Україні зброю, але малоймовірно, що він прийме ще один пакет, коли вони будуть витрачені. Трамп також заявив, що незабаром планує поговорити з Володимиром Путіним, а російський президент висловив зацікавленість у зустрічі з ним.

Очікується, що Трамп зробить ранні кроки, щоб допомогти нафтогазовій галузі США в рамках своєї обіцянки відкрити нову еру американського «енергетичного домінування». Серед своїх указів першого дня він пообіцяв доручити федеральному уряду скоротити бюрократичну тяганину і «покласти край усім обмеженням Байдена на виробництво енергії».

в рамках своєї обіцянки відкрити нову еру американського «енергетичного домінування». Серед своїх указів першого дня він пообіцяв доручити федеральному уряду скоротити бюрократичну тяганину і «покласти край усім обмеженням Байдена на виробництво енергії». Він також має намір розпорядитися про негайне відновлення ліцензій на експортні термінали скрапленого природного газу вартістю кілька мільярдів доларів.

Правила адміністрації Байдена, які посилили заходи щодо обмеження викидів вихлопних газів транспортних засобів — які Трамп розкритикував як «шалений мандат на електромобілі», — як очікується, потраплять під удар першого дня нового президента.

Контекст

У листопаді 2024 року Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Його інавгурація відбудеться 20 січня. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

За словами джерел Bloomberg, знайомих із ситуацією, радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною у найближчі місяці.