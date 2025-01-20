«Люблять багатіти». Завдання України – привабити інвесторів з оточення Дональда Трампа. Хто ці люди й що їх цікавить?

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Сьогодні, 20 січня, відбудеться церемонія інавгурації Дональда Трампа на посаду 47-го президента США. У нього бізнес-бекграунд: статки Трампа минулого року склали $6 млрд, за оцінкою Forbes US. Для України важлива не вартість активів самого Трампа, а чи буде наша країна цікава для інвестицій бізнесменам з оточення нового президента. Forbes Ukraine дослідив, хто з бізнесменів входить до оточення Трампа і які їхні бізнес-інтереси
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Повернення Дональда Трампа до Білого дому знаменує перехід зовнішньої політики США до ери трансакційності – превалюванні практичних угод над цінностями, говорила на грудневій лекції в KSE Александра Вакру, професорка Гарвардського університету.
Аргумент України про захист демократії був успішним за каденції Джо Байдена, але більше не працюватиме, переконана вона. Натомість Києву слід почати розвивати відносини з американськими бізнесменами, які голосували за Трампа.
«Вони хочуть і люблять багатіти, – каже Вакру. – Якщо зробити Україну привабливим місцем для інвестування та залучити цих людей на свій бік, це може мати вплив на адміністрацію Трампа».
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