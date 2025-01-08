В Україні за рік кількість кібератак зросла на 70%. Найпоширеніші типи інцидентів і головні цілі хакерів

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, в 2024 році опрацювала 4315 кіберінцидентів, повідомляє пресслужба відомства 8 січня. Це на 69,8% більше, ніж у 2023-му, коли кіберзлочинці атакували український кіберпростір 2541 раз.

Ключові факти

Найчастіше зловмисники атакують місцеві органи влади, уряд та урядові організації, сектор безпеки та оборони, енергетичний сектор, комерційні організації, телекомунікації.

Найпоширенішими типами інцидентів є розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, фішинг, шкідливе підключення, компрометація облікового запису або системи. Метою зловмисників є викрадення чутливої інформації, а також знищення даних та інформаційних систем.

Наразі спостерігається стійка тенденція до зростання кібератак передусім на критично важливу інфраструктуру України, стверджує CERT-UA.

В урядовій команді припускають, що Росія продовжить застосовувати усі можливі методи для отримання інформації важливої для ворога. Не припинятимуться й деструктивні атаки проти обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

Під час війни найціннішою для ворога є інформація про плани сил оборони України, дані підприємств оборонно-промислового комплексу, уряду та інших організацій, які здійснюють підтримку військових. Для досягнення цих цілей зловмисники зазвичай використовують масові розсилки шкідливого програмного забезпечення та фішингових листів. Такі типи кібератак залишаться наймасовішими, сказано у повідомленні.

Контекст

19 грудня 2024-го сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України, повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Через атаку, організовану росіянами, тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Метою зловмисників було порушення функціонування критично важливої інфраструктури.

Ключовими цілями атак російських хакерів залишаються енергосектор, нафтогазовий комплекс, логістика, фінансовий сектор, державні установи і телекомунікації, заявив в інтерв’ю Forbes розповів голова Держспецзв’язку Олександр Потій 23 грудня.

Обсяг українського ринку кібербезпеки збільшився в чотири рази за останні вісім років і досягнув $138 млн у 2024 році, 7 січня повідомила Європейська Бізнес Асоціація з посиланням на дані дослідження DataDriven Research & Consulting.