Державні реєстри повністю відновлені після кібератаки – Мінʼюст

Інфраструктура державних реєстрів Міністерства юстиції відновлена після кібератаки росіян, усі реєстри знову готові до роботи, повідомила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина 20 січня.

Ключові факти

«Відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. Це значить, що державні реєстри знову готові працювати», – написала вона.

Вона нагадала, що відомство поступово відновило ключові реєстри для нотаріусів, потім ДРАЦС, ЄДР, і тепер завершило роботу з відновлення останньої частини реєстрів.

«Фінальний крок – актуалізація даних внесених за час відновлення, чим вже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці. Ще раз наголошу, дані українців не були втрачені», – додала Стефанішина.

Після кібератаки міністерство припинило співпрацю з керівником ДП «Національні інформаційні системи». Кримінальне провадження, яке було відкрите одразу ж після атаки, досі триває. Провели аудит НАІС, триває службове розслідування.

Вона зазначила, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11290, він перндбачає створення професійної мережі фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. »Це буде частина того самого «Пентагону для державних реєстрів». Але, це лише частина плану з посилення», – пояснила вона.

Мін’юст також продовжить міжнародну співпрацю на тлі кіберзагроз, залучатиме досвід та експертизу країн-партнерів.

Контекст

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність атаки, витік персональних даних не підтверджено.

Загалом не працювали понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Мін’юст вже анонсував створення «Пентагону» державних реєстрів для захисту даних від кібератак.

Загалом минулого року урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, опрацювала 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше, ніж у 2023-му, коли кіберзлочинці атакували український кіберпростір 2541 раз. Найчастіше зловмисники атакували місцеві органи влади, уряд та урядові організації, сектор безпеки та оборони, енергетичний сектор, комерційні організації, телекомунікації.