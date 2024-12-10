«Графік відключення світла». Що українці шукали в Google у 2024 році

Компанія Google представила рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів. Серед найпопулярніших пошукових запитів року першу позицію посів запит «Графік відключення світла», на другій позиції – «Євро 2024», на третьому місці – «Сирський», йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс і Клавдія Петрівна.

Щодо втрат 2024 року, то найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

У категорії «Фільми» лідером став український документальний фільм «20 днів у Маріуполі». На другій і третій позиціях – сиквели популярних фільмів: анімація «Думками навиворіт 2» та космічна фантастика «Дюна. Частина друга». Значний інтерес українців викликали один із найобговорюваніших фільмів року «Солтберн» і «Субстанція», а також український містичний фільм жахів «Конотопська відьма».

Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці понад усе цікавилися, де купити енергетичні рішення – EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів у цій категорії – дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг.

У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Крім того, українці намагалися зʼясувати значення слів «терикони», «квадробери» та «чиназес», а також, що таке черги відключення світла та довідка ОК-7.

Контекст

У 2023 році найпопулярнішим запитом став «‎Карта повітряних тривог‎». На другому місці був запит «‎Графік відключення світла», а на третьому – «Пригожин». Серед трендових запитів року – Deep State, «Ізраїль» і «Каховська ГЕС».

Пошуковим запитом 2022 року, який показав найбільше зростання в Google, став «Карта повітряних тривог‎». Другий за популярністю – «Новини України‎», а на третьому місці – «єДопомога‎». Крім того, до першої десятки увійшли такі запити, як «Карта Украины‎», «Байрактар‎» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк‎».