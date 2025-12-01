Amazon та Google представили спільно розроблений сервіс міжхмарного мережевого з’єднання, щоб задовольнити зростаючий попит на надійний зв’язок між різними хмарними платформами. Про це пише Reuters . Це відбувається на тлі того, що навіть короткочасні збої в інтернеті можуть призводити до серйозних масштабних перебоїв.

Деталі

Нова ініціатива дозволить клієнтам створювати приватні високошвидкісні канали зв’язку між обчислювальними платформами AWS та Google Cloud за лічені хвилини замість тижнів.

Нова пропозиція об’єднує AWS Interconnect–multicloud та Google Cloud Cross-Cloud Interconnect, значно покращуючи сумісність мереж між хмарами, повідомили обидва постачальники.

«Ця співпраця між AWS і Google Cloud є фундаментальним зсувом у сфері міжхмарного з’єднання», – заявив Роберт Кеннеді, віцепрезидент з мережевих сервісів AWS.

Спільна мережа покликана спростити клієнтам перенесення даних і додатків між різними хмарами, зазначив віцепрезидент і генеральний менеджер з хмарних мереж Google Cloud Роб Еннс.

Серед перших користувачів нового рішення – компанія Salesforce, повідомили в Google Cloud.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Сервіс анонсували трохи більш ніж через місяць після масштабного збою в Amazon Web Services 20 жовтня, який вивів з ладу тисячі вебсайтів по всьому світу, зокрема популярні додатки Snapchat і Reddit. За оцінками аналітичної компанії Parametrix, цей інцидент коштуватиме американським компаніям від $500 до $650 млн збитків.

AWS залишається найбільшим у світі постачальником хмарних обчислень, забезпечуючи компанії, уряди та приватних осіб обчислювальною потужністю, сховищами даних та іншими цифровими сервісами. Друге місце посідає Microsoft Azure, третє – Google Cloud.

Технологічні гіганти, зокрема Alphabet, Microsoft і Amazon, інвестують мільярди доларів у розбудову інфраструктури, здатної впоратися з різким зростанням інтернет-трафіку та потребами штучного інтелекту, де попит на обчислювальні потужності стрімко збільшується.

У третьому кварталі хмарний бізнес Amazon продемонстрував значне зростання, принісши $33 млрд виторгу – більш ніж удвічі більше, ніж $15,16 млрд у Google.