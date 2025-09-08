Український енергетичний холдинг ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, 21 липня домігся арешту 50% акцій російського «Газпрому» в нідерландській газовидобувній компанії Wintershall Noordzee. Про це повідомляється в матеріалах Окружного суду Гааги, пише LIGA.net . Представники ДТЕК не підтвердили і не спростували цю інформацію на запит Forbes.

Деталі

Арешт акцій став можливим завдяки рішенню міжнародного арбітражного суду в Гаазі 2023 року, який визнав право ДТЕК на компенсацію за захоплені Росією активи в незаконно анексованому Криму. У своєму рішенні ДТЕК аргументував, що Газпром можна прирівняти до Російської Федерації.

Газпром намагався оскаржити арешт, але 5 вересня 2025 року суд відхилив клопотання російської компанії. Газпром заявив, що арешт акцій Wintershall Noordzee ускладнює їх продаж компанії Mazarine Energy B.V., що може негативно вплинути на діяльність компанії, її працівників та енергетичну безпеку Нідерландів.

Суд, однак, зазначив, що ДТЕК готовий зняти арешт за умови, що Gazprom International надасть альтернативне забезпечення, наприклад, депонування коштів від продажу акцій. Українська компанія запропонувала, щоб Gazprom International могла продати акції, якщо кошти від угоди (або їхня частина, еквівалентна боргу Російської Федерації) будуть заморожені або розміщені на спеціальному рахунку до остаточного рішення щодо права ДТЕК на стягнення боргу з активів Gazprom International.

Такий підхід гарантував би ДТЕК можливість повернення коштів, а Gazprom International – завершення угоди з продажу акцій. Проте Gazprom International заявила, що через міжнародні санкції проти Росії вона не може надати банківську гарантію. Ці аргументи не переконали суд.

Контекст

Wintershall Noordzee – газовидобувна компанія, створена в 1965 році, з головним офісом у Рейсвейку, Нідерланди. Вона зосереджена на видобутку природного газу з морських родовищ у голландському секторі Північного моря, а також володіє активами в британському, німецькому та данському секторах. Компанія керує дев’ятьма офшорними видобувними платформами та чотирма підводними комплексами, постачаючи газ для потреб Нідерландів. Wintershall Noordzee є спільним підприємством компаній Wintershall Dea та Gazprom EP International.

4 серпня районний суд Відня дозволив групі «Нафтогаз» арештувати понад 20 об’єктів російської нерухомості в Австрії, загальна вартість яких перевищує €120 млн.