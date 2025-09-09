Британська гірничодобувна компанія Anglo American і канадська Teck Resources уклали угоду про злиття на рівних умовах. Про це повідомила пресслужба Anglo American 9 вересня. Очікується, що нова компанія під назвою Anglo Teck увійде до п’ятірки найбільших світових виробників міді з ринковою вартістю $53 млрд.

Деталі

Понад 70% її діяльності буде зосереджено на міді – ключовому металі для електромобілів, відновлюваної енергетики та цифрових технологій. Також Anglo Teck матиме значні позиції у видобутку високоякісної залізної руди та цинку.

До активів компанії входитимуть шість провідних мідних шахт у Чилі, Перу та Канаді, а також один із найбільших цинкових рудників у США. Anglo Teck продовжить розвивати великі проєкти в Канаді, Чилі, Перу, Мексиці, США та Фінляндії.

Штаб-квартира компанії розташується у Ванкувері (Канада), з додатковими офісами в Лондоні та Йоганнесбурзі.

Очікується, що злиття принесе щорічну економію в $800 млн. Починаючи з 2030 року, інтеграція чилійських родовищ Collahuasi та Quebrada Blanca забезпечить додатковий прибуток у $1,4 млрд на рік і приріст видобутку міді на 175 000 тонн.

Перед завершенням угоди акціонери Anglo American отримають спеціальні дивіденди на суму $4,5 млрд ($4,19 на акцію). У новій компанії вони володітимуть 62,4% акцій, тоді як акціонери Teck – 37,6%.

За даними джерел Bloomberg, Anglo American планує здійснити угоду переважно через обмін акціями, що дозволить акціонерам Teck зберегти участь у майбутньому зростанні об’єднаної компанії. Акції Teck зросли більш ніж на 20% на післябіржових торгах у Нью-Йорку після появи інформації про можливу угоду, тоді як ринкова вартість Teck становить близько $17,1 млрд, а Anglo American – $36,4 млрд.

Anglo Teck буде представлена на фондових біржах Лондона, Йоганнесбурга, Торонто та Нью-Йорка.

Керівництво компанії включатиме представників обох сторін: генеральним директором стане Дункан Ванблад (Anglo American), його заступником – Джонатан Прайс (Teck), фінансовим директором – Джон Гізлі, а головою ради директорів – Шейла Мюррей.

Для завершення злиття потрібні дозволи регуляторів, а процес, ймовірно, триватиме 12–18 місяців.

Контекст

Переговори щодо злиття Anglo American і Teck Resources ведуться в умовах підвищеної уваги до мідних активів, які вважаються стратегічно важливими для глобального енергетичного переходу. Обидві компанії раніше були об’єктами інтересу з боку конкурентів: Anglo American у 2024 році відхилила пропозицію BHP Group на $49 млрд, а Teck у 2023 році відмовилася від пропозиції Glencore на $22,5 млрд.