Чотири провідні світові торгові компанії – Trafigura, Mercuria, Glencore та IXM – можуть отримати понад $300 млн прибутку завдяки рекордним поставкам міді до США напередодні запровадження 50% мита, оголошеного президентом Дональдом Трампом, пише FT .

Деталі

Після заяви Трампа 8 липня про введення мита на мідь у розмірі 50% з 1 серпня, ціна на мідь у США зросла на 13% за кілька хвилин, сягнувши 28% премії до лондонського бенчмарку.

Trafigura, Mercuria, Glencore і IXM з листопада завезли до США близько 600 000 тонн «надлишкової» міді – тобто понад звичний рівень попиту.

Trafigura, яка зазвичай є найбільшим постачальником міді до США, завезла приблизно 200 000 тонн, за даними учасників ринку. Швейцарська Mercuria до кінця місяця поставить близько 200 000 тонн. Glencore, що видобуває власну мідь і торгує нею, завезла від 100 000 до 200 000 тонн, тоді як IXM поставила понад 50 000 тонн.

Це працює так: компанії купують мідь за ціною Лондонської біржі, транспортують до США та продають за вищою ціною на Comex.

За оцінками FT, навіть з урахуванням $500 витрат на тонну, прибуток становить близько $520 з кожної, або $312 млн загалом.

Аналітик Panmure Liberum Том Прайс зазначив, що трейдери ще місяці тому повірили в реальність тарифної політики Трампа – і тепер пожинають плоди.

Один з трейдерів додав, що масові поставки «висушили» світовий ринок міді.

Запаси міді у США різко зросли на тлі спекуляцій про нову тарифну політику Білого дому. Аналітики зазначають, що хоча мита можуть зашкодити американським виробникам, саме трейдери металами стали найбільшими бенефіціарами.

Це вже третій випадок у 2024 році, коли політика Трампа викликає суттєвий перерозподіл товарних потоків: раніше сплески закупівель фіксувалися на ринках золота та алюмінію, зазначило видання.

Контекст

Цього тижня Дональд Трамп оголосив про запровадження із 1 серпня 50% мита на увесь імпорт міді до США, щоб стимулювати внутрішній розвиток галузі. У дописі на Truth Social Трамп повідомив, що отримав надійну оцінку стану нацбезпеки, що свідчить про необхідність встановлення тарифів для захисту виробництва у США продукції, критично важливої для низки галузей промисловості, зокрема, ОПК.

За даними Геологічної служби США, Америка імпортує майже половину потрібних їй обсягів міді, що в 2024 році склало 810 000 тонн.

Найбільшими постачальниками міді, мідних сплавів та мідних виробів до США у 2024 році були Чилі, Канада та Мексика, які мають угоди про вільну торгівлю зі США, однак тепер найбільше постраждають від підвищення тарифів.

У США понад дві третини міді видобувається в Аризоні, де розробка величезного нового рудника зупинилася понад десять років тому.