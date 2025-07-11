Чотири провідні світові торгові компанії – Trafigura, Mercuria, Glencore та IXM – можуть отримати понад $300 млн прибутку завдяки рекордним поставкам міді до США напередодні запровадження 50% мита, оголошеного президентом Дональдом Трампом, пише FT.
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Деталі
- Після заяви Трампа 8 липня про введення мита на мідь у розмірі 50% з 1 серпня, ціна на мідь у США зросла на 13% за кілька хвилин, сягнувши 28% премії до лондонського бенчмарку.
- Trafigura, Mercuria, Glencore і IXM з листопада завезли до США близько 600 000 тонн «надлишкової» міді – тобто понад звичний рівень попиту.
- Trafigura, яка зазвичай є найбільшим постачальником міді до США, завезла приблизно 200 000 тонн, за даними учасників ринку. Швейцарська Mercuria до кінця місяця поставить близько 200 000 тонн. Glencore, що видобуває власну мідь і торгує нею, завезла від 100 000 до 200 000 тонн, тоді як IXM поставила понад 50 000 тонн.
- Це працює так: компанії купують мідь за ціною Лондонської біржі, транспортують до США та продають за вищою ціною на Comex.
- За оцінками FT, навіть з урахуванням $500 витрат на тонну, прибуток становить близько $520 з кожної, або $312 млн загалом.
- Аналітик Panmure Liberum Том Прайс зазначив, що трейдери ще місяці тому повірили в реальність тарифної політики Трампа – і тепер пожинають плоди.
- Один з трейдерів додав, що масові поставки «висушили» світовий ринок міді.
- Запаси міді у США різко зросли на тлі спекуляцій про нову тарифну політику Білого дому. Аналітики зазначають, що хоча мита можуть зашкодити американським виробникам, саме трейдери металами стали найбільшими бенефіціарами.
- Це вже третій випадок у 2024 році, коли політика Трампа викликає суттєвий перерозподіл товарних потоків: раніше сплески закупівель фіксувалися на ринках золота та алюмінію, зазначило видання.
Контекст
Цього тижня Дональд Трамп оголосив про запровадження із 1 серпня 50% мита на увесь імпорт міді до США, щоб стимулювати внутрішній розвиток галузі. У дописі на Truth Social Трамп повідомив, що отримав надійну оцінку стану нацбезпеки, що свідчить про необхідність встановлення тарифів для захисту виробництва у США продукції, критично важливої для низки галузей промисловості, зокрема, ОПК.
За даними Геологічної служби США, Америка імпортує майже половину потрібних їй обсягів міді, що в 2024 році склало 810 000 тонн.
Найбільшими постачальниками міді, мідних сплавів та мідних виробів до США у 2024 році були Чилі, Канада та Мексика, які мають угоди про вільну торгівлю зі США, однак тепер найбільше постраждають від підвищення тарифів.
У США понад дві третини міді видобувається в Аризоні, де розробка величезного нового рудника зупинилася понад десять років тому.
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