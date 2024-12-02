Джо Байден помилував свого сина Гантера. Дональд Трамп відреагував

Президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена за злочини, які він «вчинив або міг вчинити» в період з 1 січня 2014 року до 1 грудня 2024 року. Рішення поширюється на всі злочини, включно з тими, за які Байдена молодшого було визнано винним, йдеться в заяві Білого дому 1 грудня. Обраний президент Дональд Трамп назвав це «кричущим зловживанням».

Деталі

Переслідування Гандера Байдена президент США назвав «судовою помилкою».

Звинувачення в купівлі зброї, як правило, не вважаються тяжкими, а прострочення сплати податків не карається кримінальною справою, але «очевидно, що з Гантером обійшлися по-іншому», йдеться у заяві Джо Байдена

«Жодна розумна людина, яка розглядає факти справи Гантера, не може дійти іншого висновку, окрім того, що Гантера обрали тільки тому, що він мій син. І це неправильно», – наголосив президент США.

«Намагаючись зламати Гантера, вони намагалися зламати мене. Немає жодних підстав вважати, що це зупиниться», – йдеться в заяві.

«Я сподіваюся, американці зрозуміють, чому батько і президент прийшов до такого рішення», – наголосив Байден.

Після отримання повідомлення про помилування судді, швидше за все, скасують слухання з винесення вироку, які були заплановані на 12 грудня у справі про зброю і 16 грудня у справі про податки, зазначив CNN.

Обраний президент США Дональд Трамп вже прокоментував рішення діючого очільника Білого дому. Він назвав помилування Гантера Байдена «кричущим зловживанням і помилкою системи правосуддя».

Контекст

Розслідування щодо Гантера Байдена тривало кілька років. Синові президента закидають покупку револьвера Colt Cobra 38 special, попри те, що він нібито вживав наркотики протягом 11 днів у жовтні 2018 року. Слідство вважає, що він збрехав про це, заповнюючи бланк при купівлі зброї.

Крім того, Гантера Байдена звинувачують у недотриманні термінів подання податкових декларацій за 2017 та 2018 роки, а також у поданні неправомірної заяви про відрахування у розмірі $30 000 на ділові витрати.

У червні минулого року повідомлялося, що Гантер Байден визнає себе винним за двома епізодами податкових порушень та уклав угоду з Мінʼюстом про випробувальний термін за звинуваченням у незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Влітку 2023 року Гантер Байден уклав угоду з Мінʼюстом США, у межах якої він мав визнати себе винним у податкових правопорушеннях, а натомість із нього мали зняти обвинувачення в незаконному зберіганні зброї, однак угоду не схвалив суд.

У червні Суд присяжних у США визнав 54-річного Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена, винним за всіма трьома пунктами обвинувачення у справі про володіння зброєю

Джо Байден в інтервʼю ABC News заявив, що відкидає помилування свого сина Гантера і прийме будь-який вердикт суду. Про те, що Байден не помилує свого сина, також неодноразово говорила прессекретарка Білого дому Карін Жан-Пʼєр.