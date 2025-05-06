ЄБРР і «Укрзалізниця» оголосили тендер на закупівлю газопоршневих електростанцій

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) разом з АТ «Укрзалізниця» оголосили тендер на закупівлю контейнерних газопоршневих електростанцій потужністю від 1,8 до 3,5 МВт кожна. Фінансування здійснюватиметься за рахунок кредиту ЄБРР і грантів. Про це йдеться у повідомленні перевізника від 6 травня.