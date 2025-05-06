ЄБРР і «Укрзалізниця» оголосили тендер на закупівлю газопоршневих електростанцій

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) разом з АТ «Укрзалізниця» оголосили тендер на закупівлю контейнерних газопоршневих електростанцій потужністю від 1,8 до 3,5 МВт кожна. Фінансування здійснюватиметься за рахунок кредиту ЄБРР і грантів. Про це йдеться у повідомленні перевізника від 6 травня.
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Деталі
- «Укрзалізниця» планує придбати електростанції загальною потужністю 215 МВт.
- Тендер стартував 1 травня 2025 року, а заявки прийматимуться до 16 червня, йдеться на Порталі електронних закупівель ЄБРР (ECEPP).
- Для проєкту «Укрзалізниця» залучить кредит ЄБРР на €180 млн, спрямований на закупівлю та монтаж обладнання для газової електрогенерації потужністю до 270 МВт. Додатково передбачено грант до 10 млн фунтів стерлінгів від уряду Великої Британії через Фонд підтримки енергетики України та грантові кошти до €56 млн.
- Очікується, що проєкт дозволить «Укрзалізниці» забезпечити стабільні перевезення пасажирів і вантажів під час блекаутів, зменшити використання резервної теплотяги, а також постачати електроенергію для соціальних об’єктів і критичної інфраструктури інших секторів.
- Закупівля електростанцій є частиною проєкту «Участь АТ «Укрзалізниця» у загальнодержавній системі розподіленої генерації. У межах співпраці з ЄБРР підписано кредитну угоду на €180 млн під державні гарантії.
Контекст
У грудні 2024 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) повідомив, що надає «Укрзалізниці» кредит на €300 млн для закупівлі електровозів та €180 млн для встановлення малих генераторів. Кредит на €300 млн, підкріплений державною гарантією, супроводжувався грантом до $190 млн від США через Світовий банк.
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