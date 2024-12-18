ЄБРР надає «Укрзалізниці» кредити на €300 млн на закупівлю електровозів і €180 млн для встановлення генераторів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає «Укрзалізниці» кредит €300 млн для закупівлі нових електровозів, повідомила пресслужба фінустанови. Також УЗ отримає кредит на €180 млн на встановлення малих генераторів.

Ключові факти

Новий кредит ЄБРР у €300 млн надається під гарантію держави і супроводжується інвестиційним грантом на суму до $190 млн від США, розпорядником якого є Світовий банк.

Фінансування має допомогти «Укрзалізниці» оновити її локомотивний парк для забезпечення стабільних перевезень вантажів, зокрема сільськогосподарського експорту і критичного імпорту, а також пасажирських перевезень.

«Укрзалізниця» також отримає кредит €180 млн на встановлення малих генераторів з метою вирішення проблеми дефіциту та масштабних відключень електроенергії.

Кредитні кошти будуть використані для закупівлі та встановлення обладнання для децентралізованої малої газової генерації загальною потужністю до 270 МВт на існуючих майданчиках УЗ по всій Україні. Реалізація цього проєкту, загальна вартість якого складає €248 млн, також сприятиме підвищенню стійкості національної енергосистеми.

Кредит ЄБРР супроводжується інвестиційним грантом Великої Британії на суму до £10 млн (€12 млн) та інвестиційним грантом до €56 млн від багатостороннього або двостороннього міжнародного донора.

Контекст

ЄБРР вже надав «Укрзалізниці» €200 млн у 2023-му на покращення залізничного сполучення з Європейським Союзом і €150 млн у 2022 році для екстреної підтримки ліквідності.

З лютого 2022-го ЄБРР виділив понад €5,4 млрд для України, у тому числі понад €1,6 млрд цього року, фокусуючись на енергетичній безпеці, критичній інфраструктурі, продовольчій безпеці, підтримці торгівлі, приватного сектору і ключових реформ.

У 2023 р. Рада керуючих ЄБРР затвердила збільшення капіталу на €4 млрд для підтримання поточних обсягів інвестицій в умовах війни з подальшим збільшенням на етапі повоєнного відновлення.