Після запуску «єЧерги» час простою вантажівок скоротився в середньому на 24–70% завдяки електронному бронюванню, відмові від «живих» черг і цілодобовому плануванню заїздів. Про це йдеться в звіті Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) від 12 грудня.

Деталі

Найбільше очікування зменшилось на КПП «Порубне» (з 69 до 21 години), «Ягодин» (з 60 до 32 годин) і «Рава-Руська» (з 55 до 31,5 години). Водночас на окремих пунктах пропуску, зокрема в Краківці та Ужгороді, час очікування не зменшився або навіть зріс.

За майже три роки через «єЧергу» зафіксували понад 2,4 млн перетинів кордону, з них понад 2,2 млн – вантажівками. У системі зареєстровано понад 138 000 водіїв, у тому числі іноземців.

«єЧерга» може давати до 60 млн євро економії на місяць, якщо середній час очікування вантажівок скоротити на одну добу. Розрахунок базується на близько 200 000 перетинів кордону щомісяця і враховує зменшення витрат на пальне, оплату праці водіїв та штрафи за затримки поставок.

Менші черги дали користь і для довкілля. На дев’яти пунктах пропуску зафіксували зниження викидів від вантажівок-рефрижераторів.

Частка компаній, що вважають черги на кордоні головною проблемою митного оформлення, зменшилася з 67,7% у 2023 році до 48,8% у 2024 році.

В ІЕД наголошують, що «єЧерга» вже довела ефективність як цифровий сервіс, але щоб стати повноцінним інструментом управління кордоном, потрібна синхронізація з сусідніми країнами та розвиток інфраструктури на під’їздах до КПП.

Автори дослідження радять закріпити «єЧергу» на урядовому рівні, створити єдину систему управління даними, встановити KPI для КПП та планувати інвестиції на основі аналітики. Також важливі стандарти сервісу в зонах очікування, безпечне планування території, навчання водіїв і диспетчерів, залучення громад до моніторингу та інтеграція системи в корпоративні процеси через автоматичне бронювання і API.

Дослідження проведено ІЕД в рамках проєкту «Вплив системи єЧерга на прикордонну логістику, громади та державну політику» за фінансування урядів Норвегії та Швеції.

Контекст

Система «єЧерга» дозволяє перевізникам заздалегідь планувати точний час перетину кордону та уникати дорогого кількаденного простою вантажівок. Водночас держава отримує повноцінну аналітику транспортних потоків і реальну картину навантаження на пункти пропуску, зазначають розробники.

Головне завдання сервісу – скоротити фізичні черги на кордоні, зробити процес швидким, прозорим і повністю усунути людський фактор та корупційні ризики.

Спочатку «єЧерга» запрацювала для вантажного транспорту, а згодом її успішно розширили на регулярні автобуси та легкові автомобілі.