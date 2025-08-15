У липні два ключові економічні показники Китаю різко втратили динаміку на тлі внутрішнього тиску та проблем у зовнішній торгівлі, пише FT . Промвиробництво зросло на 5,7% – найповільніше з листопада, а роздрібні продажі – на 3,7% проти 4,8% у червні.

Деталі

Уповільнення зростання пов’язане зі спадом на ринку нерухомості, торговою війною з США та ризиком дефляції, свідчать дані Національного бюро статистики.

У липні ціни на нове житло у 70 найбільших містах Китаю впали в середньому на 0,3%, що підірвало надії на швидке відновлення сектору. Споживчі ціни залишилися на рівні минулого року, а ціни виробників знизилися на 3,6%.

Економісти вказують на слабке зростання доходів, низькі споживчі настрої та скорочення кредитування як фактори зниження ділової активності.

Інвестиції в основний капітал за січень–липень зросли лише на 1,6% р/р, що нижче очікувань і помітно менше за 2,8% у червні.

Уряд Китаю зберігає ціль зростання ВВП на рівні близько 5% у 2025 році, тоді як у другому кварталі економіка зросла на 5,2% р/р.

Попри загальне уповільнення, швидко розвиваються окремі галузі, зокрема автомобілебудування, залізничний транспорт, суднобудування та авіакосмічна промисловість.

Контекст

Китайська влада намагається стимулювати економіку через субсидії, зниження іпотечних ставок, перетворення непроданих квартир на соціальне житло та зняття обмежень на купівлю нерухомості. Водночас інвестиції у сектор впали на 12% за перші сім місяців року.

Пекін і Вашингтон цього тижня домовилися про 90-денну паузу в торговій війні, однак аналітики попереджають про можливе падіння експорту у другій половині року через високі мита.

За даними Міністерства торгівлі США, імпорт із Китаю на початку 2025 року зростав, але у червні різко впав через торгове протистояння. Торговий дефіцит США з Китаєм у червні знизився до $9,5 млрд – мінімуму з лютого 2004 року, що на третину менше, ніж місяцем раніше. За перші п’ять місяців року дефіцит скоротився на $22,2 млрд – на 70% менше, ніж торік.