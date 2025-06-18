Експорт рідкісноземельної продукції з Китаю, зокрема потужних магнітів, які є ключовим елементом у торговельних суперечках зі США, у травні досяг найнижчого рівня за п’ять років через нові експортні обмеження, запроваджені Пекіном. Про це пише Bloomberg 18 червня/

Деталі

За даними агентства, обсяг поставок різко скоротився з квітня, коли набули чинності нові правила. Це створює дефіцит магнітів, загрожуючи промисловим секторам, зокрема автомобілебудуванню в США, Європі та Індії.

Експорт рідкісноземельної продукції у травні впав на 61% порівняно з минулим роком, склавши лише 2117 тонн – найнижчий показник із лютого 2020 року, згідно з митними даними Китаю, проаналізованими Bloomberg. Ця категорія, що переважно включає магніти, уже в квітні продемонструвала значне зниження.

Китай контролює близько 90% світового виробництва постійних рідкісноземельних магнітів і використовує своє домінування як важіль у торговельній війні зі США. З 4 квітня обмеження поширюються не лише на сім рідкоземельних елементів, а й на будь-які магніти з їхнім вмістом.

У першому кварталі 2025 року, до введення обмежень, магніти становили майже 90% експорту рідкоземельної продукції.

Контекст

У квітні Китай запровадив жорсткі обмеження на експорт рідкісноземельних металів, які є ключовими для технологічної, автомобільної та оборонної промисловості США. З 3 квітня було зупинено поставки семи важких рідкісноземельних елементів, зокрема диспрозію, тербію та ітрію, а також магнітів, що їх містять. Це створює серйозну загрозу для американських компаній, які значною мірою залежать від китайських поставок. Хоча обмеження застосовуються до всіх країн, найбільше вони впливають на США, які імпортують приблизно 75% рідкісноземельних елементів із Китаю.

Ці кроки Пекін здійснив у відповідь на рішення адміністрації Трампа підвищити мита на китайські товари до 54%. Володіючи контролем над приблизно 90% світового виробництва та переробки рідкісноземельних елементів, Китай використовує своє домінування як інструмент у торговельній війні зі США.

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення нової торговельної угоди з Китаєм. «Наша угода з Китаєм завершена, чекаємо лише фінального схвалення від президента Сі та мене», – написав він. За його словами, Китай зобов’язався постачати США всі необхідні рідкоземельні елементи та магніти авансом.

Натомість Пекін отримає певні поступки, зокрема доступ китайських студентів до навчання в американських коледжах і університетах. Трамп охарактеризував двосторонні відносини як «відмінні» та повідомив, що США встановлять мита на китайські товари на рівні 55%, тоді як Китай збереже свої мита на рівні 10%.