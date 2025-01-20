Ексзаступнику міністра соцполітики оголосили підозру через закупівлю компʼютерів на 24 млн грн

Колишньому заступнику міністра соціальної політики повідомили про підозру в службовій недбалості, повідомляє Офіс генерального прокурора 20 січня. За даними джерела УП, йдеться про Бориса Лебедцова, який обіймав посаду заступника міністра з березня 2020-го по червень 2022 року.