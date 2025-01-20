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Ексзаступнику міністра соцполітики оголосили підозру через закупівлю компʼютерів на 24 млн грн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Колишньому заступнику міністра соціальної політики повідомили про підозру в службовій недбалості, повідомляє Офіс генерального прокурора 20 січня. За даними джерела УП, йдеться про Бориса Лебедцова, який обіймав посаду заступника міністра з березня 2020-го по червень 2022 року.

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Ключові факти

  • За версією слідства, протягом лютого–травня 2022 року в ході реалізації проєкту «Модернізація систем соціальної підтримки населення України» посадовець вчинив службову недбалість. 
  • Він уклав додаткову угоду до основного договору, якою нібито безпідставно розширив кількість об’єктів договору та збільшив кількість закупівлі комп’ютерної техніки, яка не використовується працівниками міністерства. 
  • Це було реалізовано без здійснення техніко-економічного обґрунтування на оснащення комп’ютерним обладнанням об’єднаних територіальних громад та без погодження з Міністерством цифрової трансформації.
  • Внаслідок цього міністерству начебто завдано шкоди на загальну суму 24 млн грн.
  • Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Ексзаступнику міністра соцполітики оголосили підозру через закупівлю компʼютерів на 24 млн грн /Фото 1

Фото: Офіс генпрокурора

Ексзаступнику міністра соцполітики оголосили підозру через закупівлю компʼютерів на 24 млн грн /Фото 2

Фото: СБУ

Ексзаступнику міністра соцполітики оголосили підозру через закупівлю компʼютерів на 24 млн грн /Фото 3

Фото: СБУ

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Контекст

Лебедцов був призначений на посаду заступника міністра соціальної політики у березні 2020 року. 10 червня 2022 року Кабмін звільнив його з посади.

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