Экс-замминистру соцполитики объявили подозрение из-за закупки компьютеров на 24 млн грн

Бывшему заместителю министра социальной политики сообщили о подозрении в служебной халатности, сообщает Офис генерального прокурора 20 января. По данным источника УП, речь идет о Борисе Лебедцове, занимавшем пост заместителя министра с марта 2020-го по июнь 2022 года.
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Ключевые факты
- По версии следствия, в течение февраля–мая 2022 года в ходе реализации проекта «Модернизация систем социальной поддержки населения Украины» должностное лицо совершило служебную халатность.
- Он заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым якобы безосновательно расширил количество объектов договора и увеличил количество закупок компьютерной техники, которое не используется работниками министерства.
- Это было реализовано без технико-экономического обоснования на оснащение компьютерным оборудованием объединенных территориальных общин и без согласования с Министерством цифровой трансформации.
- В результате министерству якобы нанесен ущерб на общую сумму 24 млн грн.
- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
- Категория
- Мир
- Дата
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Контекст
Лебедцов был назначен на должность замминистра социальной политики в марте 2020 года. 10 июня 2022 года Кабмин уволил его с должности.
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