Экс-замминистру соцполитики объявили подозрение из-за закупки компьютеров на 24 млн грн

Бывшему заместителю министра социальной политики сообщили о подозрении в служебной халатности, сообщает Офис генерального прокурора 20 января. По данным источника УП, речь идет о Борисе Лебедцове, занимавшем пост заместителя министра с марта 2020-го по июнь 2022 года.