«Епіцентр К» у липні розпочне трейдинг агропродукції та планує розширення земельного банку в Хмельницькій і Вінницькій областях. Про це повідомила керівниця аграрного напрямку компанії Світлана Нікітюк в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» 23 червня.

Деталі

«З липня ми запускаємо трейдинговий напрям. Після цього елеватори використовуватимуться не лише для зберігання, а й для перевалки стороннього зерна та його закупівлі», – зазначила Нікітюк.

Елеваторні потужності компанії дозволяють одночасно зберігати 1,8 млн тонн. Попри недозавантаженість елеваторів в Україні минулого сезону та кліматичні зміни, «Епіцентр К» не планує скорочувати свої потужності.

«Якби наші елеватори були в Одеській області, вони могли б стати менш актуальними через конкуренцію з портовими терміналами, які пропонують повний комплекс послуг. Але наші об’єкти розташовані у Вінницькій, Хмельницькій та Київській областях, тому ми не розглядаємо їх продаж. Ми пам’ятаємо часи, коли через брак власних потужностей не могли знайти місце для зберігання», – пояснила Нікітюк.

Земельний банк компанії у 2023–2024 роках залишався стабільним на рівні 168 000 га. Деякі орендарі самостійно обробляють свої ділянки або переходять до інших компаній, але ці втрати компенсуються новими угодами.

«Нас цікавить розширення в регіонах присутності, насамперед у Хмельницькій та Вінницькій областях. Ми активно шукаємо нові ділянки та готові до переговорів. Пріоритетом є придбання земель у власність, хоча ми також відкриті до купівлі прав оренди», – додала вона.

Контекст

ТОВ «Епіцентр К», до якого входить «Епіцентр Агро», засновано у 2002 році. Перший гіпермаркет компанії відкрито в 2003 році. З 2013 року компанія розвиває аграрний бізнес, обробляючи понад 160 000 га у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Черкаській та Київській областях. Група включає 15 елеваторних комплексів і 20 тваринницьких ферм.

За даними Єдиного держреєстру, власниками ТОВ «Епіцентр К» є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).

У 2024 році «Епіцентр К» збільшив виторг на 13,7%, досягнувши 79,7 млрд грн, порівняно з попереднім роком. Водночас чистий прибуток компанії скоротився на 25%, склавши 2,2 млн грн. Мережа продовжила розширення, попри втрату 10 торговельних центрів через російську агресію.

Вартість активів компанії зросла на 10% і досягла 78,6 млрд грн.