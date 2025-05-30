Ритейлер «Епіцентр К» збільшив виторг на 13,7% у 2024-му, водночас офіційний дохід компанії впав на чверть, свідчать дані YouControl. Мережа продовжила розширюватись після втрати 10 торговельних центрів унаслідок російської агресії.

Ключові факти

У 2024 році «Епіцентр К» збільшив виторг до 79,7 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. Дохід компанії становив 2,2 млн грн.

Вартість активів «Епіцентр К» впала на 10% за рік – до 70,7 млн грн.

Компанія відкрила три нових торгових центри минулоріч. У квітні почав роботу торговельний центр на Троєщинському житловому масиві в Києві, на місці колишнього гіпермаркету «Нова Лінія». Він став 10-м об’єктом мережі в столиці. Після перебудови його загальна площа зросла в сім разів, до 42 000 кв. м.

У вересні 2024-го «Епіцентр К» відкрив першу чергу ТРЦ в с. Чабани під Києвом. Він також почав працювати на місці колишнього гіпермаркету ʼНова Лініяʼ. Після перебудови об’єкт став у 2,5 рази більшим – загальна площа двоповерхового ТРЦ «Епіцентр» склала понад 96 000 кв. м. Другу чергу – з парком розваг Epiland та орендними галереями – запустили у квітні 2025-го.

Ще один ТЦ компанія відкрила у листопаді в Чернігові. Замість знищеного росіянами у лютому 2022-го ʼЕпіцентру», побудували більший у півтора рази об’єкт загальною площею майже 33 000 кв. м. Обсяг інвестицій в проєкт перевищив 1 млрд грн.

Контекст

На травень 2025-го компанія об’єднує 71 торговельний центр.

Внаслідок повномасштабного вторгнення «Епіцентр К» втратив 10 торгових центрів, які були повністю знищені, окуповані чи пошкоджені. Зокрема, ворожими обстрілами зруйновано сім ТЦ у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні. Їх загальна площа – понад 125 600 кв. м.

Через пошкодження та близькість до зон бойових дій тимчасово не працюють два ТЦ – у Краматорську та Харкові. Ще один торговельний об’єкт компанії у Мелітополі опинився під окупацією.

Компанія оцінює збитки від війни у понад $1 млрд.

Акціонери компанії: Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).

У 2024-му Гереги фіналізували отримання контролю над польською мережею магазинів Intersport, розвивали формат магазинів «Епіцентр Express» і власну мережу поштоматів. Останніх вже понад 600. Восени ритейлер купив компанію «ДивоЦентр», яка орендує земельну ділянку і володіє недобудованим ТРЦ KyivMall у столиці на Осокорках. У 2025-му «Епіцентр» готує до відкриття ТРЦ Gallery Bucha. Він стане другим торгово-розважальним центром для компанії зі сторонніми українськими і міжнародними брендами одягу та закладами харчування. Перший почав роботу в Чабанах у вересні.