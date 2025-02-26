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«Епіцентр» почав будувати перші два підприємства у своєму індустріальному парку «Поділля-Городок»

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Будівництво індустріального парку «Епіцентру» «Поділля-Городок» /Народний депутат Дмитро Кисилевський

Будівництво індустріального парку «Епіцентру» «Поділля-Городок» Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський

Компанія «Епіцентр» розпочала будівництво двох підприємств з виробництва олії та біоетанолу в індустріальному парку «Поділля-Городок» на Хмельниччині. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив народний депутат та заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

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Ключові факти

  • В рамках проєкту планується побудувати чотири агропереробні заводи та дві електростанції. На території майбутніх підприємств з виробництва олії та біоетанолу вже закріплено палі фундаменту, а наступним етапом буде зведення промислових будівель, каже Кисилевський. 
  • Паралельно тривають земельні роботи на території, де розташують виробництво біогазу, завод з виробництва кормів для тварин, а також ТЕС на лушпинні соняшника та сонячну електростанцію площею 30 га. Виробничий комплекс буде забезпечувати повний цикл агропереробки — від сировини на вході до готової продукції, електроенергії і газу на виході.
  • На території індустріального парку зараз працює понад 70 одиниць техніки, пише Кисилевський.
  • Завершення будівництва та введення в експлуатацію всього комплексу заплановане на 2026 рік. Всього в індустріальному парку буде створено 780 робочих місць.

Контекст

На кінець 2024 року в Україні зареєстрували 99 індустріальних парків, у січні 2025-го їх стало 100.

У 2024 році прийнято рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,1 млрд грн. Ці кошти можна витратити на три статті: будівництво мереж та інфраструктури індустріальних парків (до 150 млн грн на один індустріальний парк); компенсація витрат на проєктування та отримання технічних умов по мережах та інфраструктурі; компенсація відсотків по кредитах, які взяті на розвиток чи будівництво індустріальних парків.

На кінець 2024 року 13 із 15 заявників отримали сукупно 925 млн грн, повідомив Кирилко з посиланням на Міністерство економіки України. Ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.

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