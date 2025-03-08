Більше бізнесменів і створення секретаріату. Підсумки зустрічі Єрмака із Радою з питань підтримки підприємництва

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану планує створити секретаріат для обробки пропозицій бізнесу, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак ввечері 7 березня після зустріч у форматі відеоконференції з членами Ради.

Ключові факти

Єрмак повідомив, що є потреба вдосконалити роботу Ради. Зокрема, шляхом збільшення кількості підприємців у ній та залучення представників уряду, а також створення секретаріату.

За словами керівника ОП, оскільки Рада – платформа, яка «сьогодні формує, акумулює все, що йде від бізнесу: проблематику, пропозиції, рекомендації, поради», необхідна ланка, де «усе це було б сформовано в чіткі документи, які б надавали уряду й президенту України для ухвалення важливих рішень».

Представники бізнесу підтримали пропозицію про створення секретаріату й висловили сподівання, що покращення координації зробить роботу Ради ефективнішою.

Контекст

26 січня 2024 року рішенням РНБО була створена Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Її мета – допомогти владі виокремити больові питання для бізнесу та розвʼязати їх.

До Ради увійшли – співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов, засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, співвласник Biopharma Костянтин Єфименко, засновник Netpeak Group Артем Бородатюк та президент SoftServe Тарас Кицмей.

Що вдалося змінити в державній політиці за рік роботи Ради підприємців і чи готові бізнесмени продовжувати працювати попри зменшення зацікавленості з боку влади – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.