Суд в Іспанії зобов’язав Meta виплатити €479 млн 87 місцевим цифровим медіа за недобросовісну конкуренцію та порушення регламенту ЄС про захист даних. Компанія заявила, що рішення є безпідставним і подасть апеляцію, пише Reuters.
Деталі
- Мадридський комерційний суд ухвалив, що Meta використовувала персональні дані користувачів Facebook та Instagram для поведінкової реклами, що дало їй «значну конкурентну перевагу» на рекламному ринку Іспанії.
- Йдеться про період з 2018 по 2023 рік, коли після набуття чинності GDPR компанія змінила юридичну підставу для обробки даних – з користувацької згоди на «необхідність виконання контракту».
- Європейські регулятори пізніше визнали таку практику неправомірною, а Meta у 2023 році повернулася до моделі згоди.
- Суд оцінив прибутки компанії від реклами за цей час щонайменше у €5,3 млрд і визнав їх отриманими з порушенням GDPR.
- Meta заявила, що не погоджується з рішенням, назвала претензії бездоказовими та наполягає, що надає користувачам повний контроль над даними.
Контекст
Рішення іспанського суду може стати прецедентом для інших країн ЄС – схожу справу зараз розглядають у Франції.
Meta й раніше отримувала великі штрафи в Європі: торік Єврокомісія наклала на компанію штраф майже у €800 млн за зловживання домінуванням у сервісі Facebook Marketplace.
У жовтні цього року Єврокомісія попередньо встановила, що цифрові платформи TikTok і Meta порушують вимоги оновленого законодавства ЄС, зокрема щодо надання дослідникам доступу до даних та інших положень Акту про цифрові послуги.
