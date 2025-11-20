Суд в Іспанії зобов’язав Meta виплатити €479 млн 87 місцевим цифровим медіа за недобросовісну конкуренцію та порушення регламенту ЄС про захист даних. Компанія заявила, що рішення є безпідставним і подасть апеляцію, пише Reuters .

Деталі

Мадридський комерційний суд ухвалив, що Meta використовувала персональні дані користувачів Facebook та Instagram для поведінкової реклами, що дало їй «значну конкурентну перевагу» на рекламному ринку Іспанії.

компанія змінила юридичну підставу для обробки даних – з користувацької згоди на «необхідність виконання контракту». Європейські регулятори пізніше визнали таку практику неправомірною, а Meta у 2023 році повернулася до моделі згоди.

Суд оцінив прибутки компанії від реклами за цей час щонайменше у €5,3 млрд і визнав їх отриманими з порушенням GDPR.

Meta заявила, що не погоджується з рішенням, назвала претензії бездоказовими та наполягає, що надає користувачам повний контроль над даними.

Контекст

Рішення іспанського суду може стати прецедентом для інших країн ЄС – схожу справу зараз розглядають у Франції.

Meta й раніше отримувала великі штрафи в Європі: торік Єврокомісія наклала на компанію штраф майже у €800 млн за зловживання домінуванням у сервісі Facebook Marketplace.

У жовтні цього року Єврокомісія попередньо встановила, що цифрові платформи TikTok і Meta порушують вимоги оновленого законодавства ЄС, зокрема щодо надання дослідникам доступу до даних та інших положень Акту про цифрові послуги.